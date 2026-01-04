Ανάρτηση Γεωργιάδη για Βενεζουέλα: Οι εικόνες θυμίζουν Ελλάδα του 1973

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο υπουργός Υγείας κάνει ιστορική αναλογία με τη Χούντα και το Πολυτεχνείο, υπερασπίζεται τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και μιλά για «πρώτες στιγμές ελευθερίας»

Στις εικόνες που καταγράφονται αυτή την ώρα στους δρόμους της Βενεζουέλας αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρώντας μια ευθεία ιστορική αναλογία με την Ελλάδα της περιόδου της δικτατορίας. Ο υπουργός σχολίασε τα πανηγυρικά στιγμιότυπα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, σημειώνοντας ότι ο κόσμος που φαίνεται να πανηγυρίζει δεν θυμίζει τη Βενεζουέλα του 2026, αλλά την Ελλάδα του 1973.

Όπως ανέφερε, με αφορμή τις συζητήσεις και τις «ιστορικές αναλογίες» που διατυπώνονται στον δημόσιο διάλογο, θέλησε να προχωρήσει και ο ίδιος σε μια σύγκριση. Έθεσε μάλιστα το υποθετικό ερώτημα τι θα συνέβαινε εάν, μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσιζε να παρέμβει, να συλλάβει τον τότε δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και να οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές έπειτα από έξι χρόνια Χούντας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διερωτήθηκε αν, σε ένα τέτοιο σενάριο, θα υπήρχαν στην Ελλάδα φωνές που θα κατήγγελλαν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και θα ζητούσαν την επιστροφή του δικτάτορα, απαντώντας ο ίδιος με σαφή αιχμή προς όσους –όπως υποστηρίζει– επικρίνουν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι πρέπει να αφεθεί ο λαός της Βενεζουέλας να απολαύσει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του, ύστερα από «τόσα χρόνια αριστερής Χούντας», όπως αναφέρει, ευχόμενος στη χώρα ένα «σπουδαίο, λαμπρό δημοκρατικό μέλλον».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
