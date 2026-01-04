Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ανάρτηση Γεωργιάδη για Βενεζουέλα: Οι εικόνες θυμίζουν Ελλάδα του 1973
Ανάρτηση Γεωργιάδη για Βενεζουέλα: Οι εικόνες θυμίζουν Ελλάδα του 1973
Ο υπουργός Υγείας κάνει ιστορική αναλογία με τη Χούντα και το Πολυτεχνείο, υπερασπίζεται τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και μιλά για «πρώτες στιγμές ελευθερίας»
Στις εικόνες που καταγράφονται αυτή την ώρα στους δρόμους της Βενεζουέλας αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρώντας μια ευθεία ιστορική αναλογία με την Ελλάδα της περιόδου της δικτατορίας. Ο υπουργός σχολίασε τα πανηγυρικά στιγμιότυπα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, σημειώνοντας ότι ο κόσμος που φαίνεται να πανηγυρίζει δεν θυμίζει τη Βενεζουέλα του 2026, αλλά την Ελλάδα του 1973.
Όπως ανέφερε, με αφορμή τις συζητήσεις και τις «ιστορικές αναλογίες» που διατυπώνονται στον δημόσιο διάλογο, θέλησε να προχωρήσει και ο ίδιος σε μια σύγκριση. Έθεσε μάλιστα το υποθετικό ερώτημα τι θα συνέβαινε εάν, μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσιζε να παρέμβει, να συλλάβει τον τότε δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και να οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές έπειτα από έξι χρόνια Χούντας.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης διερωτήθηκε αν, σε ένα τέτοιο σενάριο, θα υπήρχαν στην Ελλάδα φωνές που θα κατήγγελλαν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και θα ζητούσαν την επιστροφή του δικτάτορα, απαντώντας ο ίδιος με σαφή αιχμή προς όσους –όπως υποστηρίζει– επικρίνουν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι πρέπει να αφεθεί ο λαός της Βενεζουέλας να απολαύσει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του, ύστερα από «τόσα χρόνια αριστερής Χούντας», όπως αναφέρει, ευχόμενος στη χώρα ένα «σπουδαίο, λαμπρό δημοκρατικό μέλλον».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Όπως ανέφερε, με αφορμή τις συζητήσεις και τις «ιστορικές αναλογίες» που διατυπώνονται στον δημόσιο διάλογο, θέλησε να προχωρήσει και ο ίδιος σε μια σύγκριση. Έθεσε μάλιστα το υποθετικό ερώτημα τι θα συνέβαινε εάν, μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσιζε να παρέμβει, να συλλάβει τον τότε δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και να οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές έπειτα από έξι χρόνια Χούντας.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης διερωτήθηκε αν, σε ένα τέτοιο σενάριο, θα υπήρχαν στην Ελλάδα φωνές που θα κατήγγελλαν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και θα ζητούσαν την επιστροφή του δικτάτορα, απαντώντας ο ίδιος με σαφή αιχμή προς όσους –όπως υποστηρίζει– επικρίνουν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι πρέπει να αφεθεί ο λαός της Βενεζουέλας να απολαύσει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του, ύστερα από «τόσα χρόνια αριστερής Χούντας», όπως αναφέρει, ευχόμενος στη χώρα ένα «σπουδαίο, λαμπρό δημοκρατικό μέλλον».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Εδώ βλέπετε το τί ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας αυτή την στιγμή και επειδή κάποιοι άρχισαν τις ιστορικές αναλογίες και του τί θα συνέβαινε εάν, ας κάνω και εγώ μία τέτοια αναλογία. Ο λαός που βλέπετε να πανηγυρίζει στους δρόμους στο βίντεο δεν είναι ο λαός της… pic.twitter.com/mfpAVA7EAa— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 4, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα