Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά το 90%, αλλά το 10% που μένει κρίνει τα πάντα, λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σε διάγγελμά του για το νέο έτος ότι η συμφωνία ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι, προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό«Αυτό το 10% θα κρίνει την τύχη της ειρήνης, την τύχη της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε στο διάγγελμα που δημοσιοποίησε μέσω Telegram και μέσω X. «10% για να σωθούν εκατομμύρια ζωές», πρόσθεσε.Διαβεβαίωσε ακόμη πως η χώρα του θέλει το τέλος του πολέμου και, αλλά δεν θα δεχτεί να κλείσει συμφωνία με «οποιοδήποτε τίμημα», επιμένοντας πως η όποια συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνει σθεναρές εγγυήσεις ασφαλείας, για την αποτροπή νέας εισβολής της Ρωσίας.Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να συνάψει συμφωνία ειρήνης λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις τόσο της Μόσχας, όσο και του Κιέβου, ωστόσο ακόμη δεν έχει εξευρεθεί συναίνεση, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει περί το 19% της ουκρανικής επικράτειας.Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εννοεί να προσαρτήσει το Ντονμπάς, δυο περιφέρειες όπου βρίσκονται ορυχεία, μεταλλεία και βιομηχανίες στην ανατολική Ουκρανία, καθώς κι ακόμη δυο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε στο βραδινό διάγγελμά του όμως ότι«‘Αποσυρθείτε από το Ντονμπάς κι όλα θα τελειώσουν’. Έτσι ακούγεται η απάτη όταν μεταφράζεται από τα ρωσικά -- στα ουκρανικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά και, στην πραγματικότητα, σε κάθε γλώσσα του κόσμου», πρόσθεσε σαρκαστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.