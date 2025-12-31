Ο Τραμπ αποσύρει την Εθνοφρουρά από Σικάγο, Λος Άντζελες και Πόρτλαντ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ, προειδοποιώντας ότι οι ομοσπονδιακές δυνάμεις «θα επιστρέψουν» εάν αυξηθεί η εγκληματικότητα.

«Αποσύρουμε την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ παρά το γεγονός ότι η εγκληματικότητα μειώθηκε σημαντικά έχοντας αυτούς τους μεγάλους πατριώτες σε αυτές τις πόλεις και μόνο για αυτό», έγραψε στις αναρτήσεις του.

«Θα επανέλθουμε, ενδεχομένως με πολύ διαφορετική και ισχυρότερη μορφή, όταν το έγκλημα αρχίσει να αυξάνεται πάλι – Είναι θέμα χρόνου», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.