Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Η Κίνα ανακοίνωσε στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, έντονη αντίδραση από την Ταϊπέι
Η Κίνα ανακοίνωσε στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, έντονη αντίδραση από την Ταϊπέι
Από αύριο οι ασκήσεις «Αποστολή Δικαιοσύνη 2025» σε πέντε περιοχές σε θάλασσα και αέρα – Καταδίκη από την Ταϊβαν για «στρατιωτική εκφοβιστική τακτική»
Σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στα Στενά της Ταϊβάν προχώρησε η Κίνα, ανακοινώνοντας σήμερα τη διεξαγωγή «μεγάλων» στρατιωτικών γυμνασίων με χρήση πραγματικών πυρών γύρω από την Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο, Τρίτη, σε πέντε διαφορετικές περιοχές σε ύδατα και στον εναέριο χώρο πέριξ της νήσου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης ανατολικού θεάτρου του Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, από την 29η Μαρτίου αναπτύσσονται μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνη 2025». Την ανακοίνωση υπέγραψε ο ταξίαρχος Σι Γι, εκπρόσωπος της διοίκησης, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκειά τους.
Η Ταϊβάν αντέδρασε άμεσα, καταδικάζοντας την κίνηση του Πεκίνου και κάνοντας λόγο για «στρατιωτική εκφοβιστική τακτική». Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Προεδρικού Γραφείου, Κάρεν Κουό, «σε απάντηση στην παραβίαση των διεθνών κανόνων από τις κινεζικές αρχές και στη χρήση στρατιωτικής εκφοβιστικής τακτικής για την απειλή γειτονικών χωρών, η Ταϊβάν εκφράζει την έντονη καταδίκη της».
Οι νέες ασκήσεις εντάσσονται σε ένα κλίμα αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, με το Πεκίνο να εντείνει τα τελευταία χρόνια τη στρατιωτική του παρουσία γύρω από την Ταϊβάν, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς του, παρά τις επανειλημμένες αντιδράσεις της Ταϊπέι και ανησυχίες από τη διεθνή κοινότητα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης ανατολικού θεάτρου του Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, από την 29η Μαρτίου αναπτύσσονται μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνη 2025». Την ανακοίνωση υπέγραψε ο ταξίαρχος Σι Γι, εκπρόσωπος της διοίκησης, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκειά τους.
Έντονη αντίδραση από την Ταϊπέι
Η Ταϊβάν αντέδρασε άμεσα, καταδικάζοντας την κίνηση του Πεκίνου και κάνοντας λόγο για «στρατιωτική εκφοβιστική τακτική». Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Προεδρικού Γραφείου, Κάρεν Κουό, «σε απάντηση στην παραβίαση των διεθνών κανόνων από τις κινεζικές αρχές και στη χρήση στρατιωτικής εκφοβιστικής τακτικής για την απειλή γειτονικών χωρών, η Ταϊβάν εκφράζει την έντονη καταδίκη της».
Οι νέες ασκήσεις εντάσσονται σε ένα κλίμα αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, με το Πεκίνο να εντείνει τα τελευταία χρόνια τη στρατιωτική του παρουσία γύρω από την Ταϊβάν, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς του, παρά τις επανειλημμένες αντιδράσεις της Ταϊπέι και ανησυχίες από τη διεθνή κοινότητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα