Στάση για… έλεγχο ταχύτητας: Η αστυνομία σταμάτησε τον Άγιο Βασίλη σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Άι Βασίλης ΗΠΑ Υπερβολική ταχύτητα

Το βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού έγινε viral, με τους αστυνομικούς να αντιμετωπίζουν με χιούμορ τον «βιαστικό» Άγιο των Χριστουγέννων

Μια απρόσμενη στάση έκανε ο Άγιος Βασίλης σε αυτοκινητόδρομο των Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα, την ώρα που –όπως όλα δείχνουν– βιαζόταν να συνεχίσει το έργο του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα σώματος αστυνομικού και το σχετικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα διακρίνεται περιπολικό να ακινητοποιεί όχημα, με τους αστυνομικούς να αντικρίζουν έκπληκτοι έναν οδηγό ντυμένο… Άγιο Βασίλη.
Santa, Mrs. Claus pulled over for speeding by Ohio police

Η συνέχεια κύλησε σε χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα, με τους αστυνομικούς να σχολιάζουν την «αποστολή» του οδηγού και να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χαμόγελο, δίνοντας έναν απρόσμενα γιορτινό τόνο σε έναν τυπικό τροχονομικό έλεγχο. Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral.
