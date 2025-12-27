Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Στάση για… έλεγχο ταχύτητας: Η αστυνομία σταμάτησε τον Άγιο Βασίλη σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ
Στάση για… έλεγχο ταχύτητας: Η αστυνομία σταμάτησε τον Άγιο Βασίλη σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ
Το βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού έγινε viral, με τους αστυνομικούς να αντιμετωπίζουν με χιούμορ τον «βιαστικό» Άγιο των Χριστουγέννων
Μια απρόσμενη στάση έκανε ο Άγιος Βασίλης σε αυτοκινητόδρομο των Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα, την ώρα που –όπως όλα δείχνουν– βιαζόταν να συνεχίσει το έργο του.
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα σώματος αστυνομικού και το σχετικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα διακρίνεται περιπολικό να ακινητοποιεί όχημα, με τους αστυνομικούς να αντικρίζουν έκπληκτοι έναν οδηγό ντυμένο… Άγιο Βασίλη.
Η συνέχεια κύλησε σε χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα, με τους αστυνομικούς να σχολιάζουν την «αποστολή» του οδηγού και να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χαμόγελο, δίνοντας έναν απρόσμενα γιορτινό τόνο σε έναν τυπικό τροχονομικό έλεγχο. Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral.
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα σώματος αστυνομικού και το σχετικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα διακρίνεται περιπολικό να ακινητοποιεί όχημα, με τους αστυνομικούς να αντικρίζουν έκπληκτοι έναν οδηγό ντυμένο… Άγιο Βασίλη.
Η συνέχεια κύλησε σε χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα, με τους αστυνομικούς να σχολιάζουν την «αποστολή» του οδηγού και να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χαμόγελο, δίνοντας έναν απρόσμενα γιορτινό τόνο σε έναν τυπικό τροχονομικό έλεγχο. Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα