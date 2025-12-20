Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
NBC News: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν - Θα ενημερώσει τον Τραμπ
NBC News: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν - Θα ενημερώσει τον Τραμπ
Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν συστήνει ξανά τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το ότι κάθε επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν συνιστά μια απειλή, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει την ανάληψη ταχείας δράσης, μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Τραμπ σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν να επιτεθούν στο πυραυλικό πρόγραμμα ξανά, πρόσθεσε το NBC.
Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες.
