Κούσνερ και Γουίτκοφ εξακολουθούν να πιέζουν την Ουκρανία να εγκαταλείψει πλήρως το Ντονμπάς

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας τουπου βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας.Δηλαδή, ηπιέζει για να παραδοθούν στην Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. Οι Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία "πρέπει να αποσυρθεί"», πράγμα που τοαρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν την θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο Ουκρανός αξιωματούχος που έχει γνώση για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.Στο μεταξύ, ο Γερμανός καγκελάριοςκαι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι θα συναντηθούν σήμερα για να συζητήσουν τρόπους για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, φοβούνται ότι οθα επιβάλει όρους για μια ειρηνευτική συμφωνία στο Κίεβο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα «εγκαταλείψει την Ουκρανία» και θα αποκλείσει την Ευρώπη από τις διαπραγματεύσεις.Νωρίτερα σήμερα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑκαι οενημέρωσαν τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας μέσω βιντεοδιάσκεψης, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικώνδήλωσε πως είχε προτείνει στην ‘Υπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτικήα ενημερώσουν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου τους υπουργούς Εξωτερικών στη διάρκεια του συμβουλίου ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες.