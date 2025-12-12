Αντιδράσεις για τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του AfD σε γκαλά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ, η Bundestag καλύπτει τα έξοδα
ΚΟΣΜΟΣ
AfD Bundestag Νέα Υόρκη Ντόναλντ Τραμπ

Αντιδράσεις για τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του AfD σε γκαλά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ, η Bundestag καλύπτει τα έξοδα

Το κόστος συμμετοχής στο γκαλά του New York Young Republican Club κυμαίνεται μεταξύ 799 έως 30.000 δολαρίων, ενώ η αντιπροσωπεία διαμένει σε πολυτελές ξενοδοχείο του Μανχάταν

Αντιδράσεις για τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του AfD σε γκαλά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ, η Bundestag καλύπτει τα έξοδα
Είκοσι στελέχη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) -ανάμεσά τους οκτώ ομοσπονδιακοί βουλευτές και επτά κρατιδιακοί βουλευτές από τη Σαξονία Άνχαλτ- βρίσκονται στη Νέα Υόρκη  προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση των «Νέων Ρεπουμπλικανών». Αντιδράσεις προκαλεί μεταξύ άλλων το γεγονός ότι τα έξοδα καλύπτονται από κονδύλια της Bundestag.

Οι βουλευτές και τα υπόλοιπα στελέχη θα παραστούν στο 113ο γκαλά του New York Young Republican Club στη Νέα Υόρκη, που θεωρείται ότι βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί και ο Μάρκους-Κορνέλ Φρονμάιερ, αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD στην Bundestag και στενός συνεργάτης της αρχηγού Αλίς Βάιντελ, μέχρι πρότινος αρμόδιος για τις επαφές με τη Μόσχα.

Η AfD από την πλευρά της δήλωσε ότι κάλυψε μόνο τα έξοδα των συνοδών των βουλευτών, ενώ τα έξοδα των βουλευτών θα καλυφθούν από την κοινοβουλευτική τους ομάδα. Σύμφωνα με την επιστολή ενός από τους βουλευτές της Σαξονίας-'Ανχαλτ προς το κόμμα του, το ταξίδι έχει ως στόχο «την προετοιμασία για μια πιθανή ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων στη Σαξονία-Άνχαλτ» και τη συζήτηση ενδεχόμενης χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων με τους Ρεπουμπλικανούς.


«Κατάχρηση χρημάτων των φορολογουμένων»

Σύμφωνα με την Bild, το κόστος συμμετοχής στο γκαλά κυμαίνεται μεταξύ 799 έως 30.000 δολαρίων, ενώ η αντιπροσωπεία διαμένει σε πολυτελές ξενοδοχείο του Μανχάταν. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς έκανε λόγο για «κατάχρηση χρημάτων των φορολογουμένων», ενώ κατηγόρησε την AfD ότι «καλλιεργεί διεθνή δίκτυα τα οποία βλάπτουν τη δημοκρατία μας».

«Αυτό το ταξίδι δείχνει ποιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με δυνάμεις που θέλουν να αποδυναμώσουν την ευρωπαϊκή συνοχή», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός διευθυντής των Πρασίνων Όλαφ Μάιστερ, ενώ από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) o Ρούντιγκερ Έρμπεν είπε: «Πρώτα ο Πούτιν, τώρα ο Τραμπ. Η AfD αφήνει εύκολα στην άκρη τα γερμανικά συμφέροντα όταν είναι μια ευκαιρία να κερδίσει την εύνοια των εχθρών της δημοκρατίας. Και είναι ευχαριστημένοι που ο Γερμανός φορολογούμενος πληρώνει τον λογαριασμό. Η AfD δεν έχει αρμοδιότητες εξωτερικής πολιτικής στο κρατιδικό κοινοβούλιο, επομένως δεν έχει καμία δουλειά να βρίσκεται εκεί εις βάρος των φορολογουμένων».

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης