Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Ένοπλοι εκτέλεσαν δημοσιογράφο στο Περού την ώρα που επέστρεφε από ρεπορτάζ με τον αδελφό του
Ο ρεπόρτερ και διευθυντής του ειδησεογραφικού ιστότοπου Kamila TV πέθανε επιτόπου - Ο αδελφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Ο ρεπόρτερ και διευθυντής του ειδησεογραφικού ιστότοπου Kamila TV έγινε έτσι ο τρίτος δημοσιογράφος ο οποίος δολοφονήθηκε στο Περού από την αρχή της χρονιάς.
📷#N60Noticia| MOMENTOS DESPUÉS DEL AT4QUE A PERIODISTA AS3SINADO|| Ciudadanos grabaron el momento después del ataque a Fernando Núñez, periodista y dueño de "Kamila Noticias", asesinado por sicarios en la ciudad de Pacasmayo.— N60 Noticias (@N60Noticias) December 7, 2025
Uno de esos balazos que acabó con su vida, alcanzó a… pic.twitter.com/k1aJPKJicg
Ο Φερνάντο Νούνιες «υπέστη επίθεση από ενόπλους ενώ μετακινείτο με μοτοσικλέτα μαζί με τον αδελφό του» προχθές Σάββατο μετά το μεσημέρι, διευκρίνισε η ANP στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.
La @ANP_periodistas expresa su pesar y enérgica condena frente al asesinato del periodista Fernando Nuñez en el distrito Guadalupe, provincia Pacasmayo, región La Libertad, en el norte del país. Es el tercer periodista asesinado en el 2025— ANP Perú (@ANP_periodistas) December 7, 2025
Ver más: https://t.co/E9BtC5YVWx pic.twitter.com/TRQQJgWz2l
Ο δημοσιογράφος πέθανε επιτόπου. Ο αδελφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η δολοφονία διαπράχθηκε στην περιοχή Γουαδαλούπε, στον νομό Λα Λιμπερτάδ, όπου καταγράφτηκαν 236 ανθρωποκτονίες από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την περουβιανή αστυνομία.
Η ένωση παρότρυνε τις αρχές να διενεργήσουν την έρευνα θεωρώντας πως το δημοσιογραφικό έργο του θύματος ήταν το κίνητρο του εγκλήματος.
«Αυτό το νέο γεγονός (...) δείχνει την αφόρητη κλιμάκωση της βίας εναντίον αυτών που ασκούν το λειτούργημα της ενημέρωσης» στη χώρα, κατήγγειλε η ANP.
🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Zuliana Lainez, mencionó que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha lamentado recientemente la muerte del periodista Fernando Núñez Guevara, asesinado en Guadalupe, Pacasmayo, el 6 de diciembre de 2025.— Exitosa Noticias (@exitosape) December 7, 2025
📻 95.5 FM… pic.twitter.com/6KmnVoohTT
Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο καταγράφτηκαν 1.888 ανθρωποκτονίες στο Περού -- πρόκειται για αριθμό αυξημένο κατά 13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Τον Οκτώβριο, η πρώην πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε (2022-2025) καθαιρέθηκε από το Κογκρέσο με την επίκληση της «μόνιμης ηθικής ακαταλληλότητάς της», καθώς αδυνατούσε να αντιμετωπίσει την κρίση ασφαλείας με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο ως τότε πρόεδρος του κοινοβουλίου Χοσέ Χερί ανέλαβε μεταβατικός πρόεδρος ως τις εκλογές του 2026.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr