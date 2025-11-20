Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Πολική νύχτα στην Αλάσκα: Ο ήλιος στην πόλη Utqiagvik θα ξαναβγεί 22 Ιανουαρίου 2026 - Δείτε εντυπωσιακό timelapse με την τελευταία ανατολή
Πώς εξηγείται το φαινόμενο που βιώνουν οι 4.400 κάτοικοι του Utqiagvik - Για 64 μέρες θα ζήσουν στο σκοτάδι και σε ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες
Οι κάτοικοι της πόλης Utqiagvik στην Αλάσκα παρακολούθησαν χθες την τελευταία ανατολή του Ηλίου για το 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου 64 ημερών συνεχούς σκοταδιού για το βορειότερο σημείο της αμερικανικής ηπείρου.
Η επόμενη ανατολή αναμένεται στις 22 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το Fox News, όταν η Ανταρκτική θα βρίσκεται στην αντίθετη εποχική φάση, απολαμβάνοντας τη συνεχιζόμενη πολική ημέρα έως τον Φεβρουάριο.
Η πολική νύχτα στον Αρκτικό Κύκλο, που «πλήττει» το Utqiagvik, ξεκινά με την τελευταία ανατολή του Ηλίου του 2025, ενώ οι κάτοικοι ξέρουν ότι η επόμενη ανατολή θα έρθει τον Ιανουάριο του νέου έτους. Στο μεταξύ, στο νότιο πόλο, η Ανταρκτική μπαίνει στην πολική ημέρα, με αδιάκοπη ηλιοφάνεια έως τον Φεβρουάριο του 2026.
Δείτε σε timelapse την τελευταία ανατολή στο Utqiagvik
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η απουσία ηλιακού φωτός στο Utqiagvik κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι συνέπεια της κλίσης του άξονα της Γης, η οποία δημιουργεί μεγάλες εποχικές διαφοροποιήσεις. Αντίθετα, το καλοκαίρι, η περιοχή απολαμβάνει περίπου τρεις μήνες, «λουσμένη» στο φως.
Η κλίση 23,5 μοιρών του άξονα της Γης κάνει το Βόρειο Ημισφαίριο να στρέφεται μακριά από τον Ήλιο το φθινόπωρο και τον χειμώνα, με αποτέλεσμα οι περιοχές βόρεια του Αρκτικού Κύκλου να βυθίζονται σε παρατεταμένο λυκόφως.
Για τους 4.400 κατοίκους του Utqiagvik, η πολική νύχτα σημαίνει όχι μόνο σκοτάδι, αλλά και έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Η έλλειψη ηλιακής ακτινοβολίας συμβάλλει στη δημιουργία της Πολικής Δίνης, μιας περιοχής χαμηλής πίεσης στη στρατόσφαιρα, που σπρώχνει τον αρκτικό αέρα στην ατμόσφαιρα, εντείνοντας το -ούτως ή άλλως- δριμύ ψύχος.
A stunning timelapse captures the final sunrise and sunset of the year in Utqiaġvik, Alaska, as the northernmost U.S. town enters 65 days of polar night. 🌅 pic.twitter.com/5vkxKehhFb— AccuWeather (@accuweather) November 19, 2025
THE FINAL SUNSET! 🌅 This is what the last sunset of 2025 looked like for #Utqiaġvik, Alaska (formerly Barrow) this afternoon before Polar Night began. 64 days straight of no sun is ahead with their next sunrise on January 22nd! Credit: Erik Johnson @stormhour pic.twitter.com/mtzAsbRfmA— Matt Devitt (@MattDevittWX) November 19, 2025
