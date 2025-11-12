Πάστορας στη Γερμανία «ευλόγησε» την πολυγαμία με τελετή μεταξύ τεσσάρων αντρών - Τι λέει η Εκκλησία, έντονες αντιδράσεις

Η πάστορας Lena Müller

Από την άλλη, ο Christian Stäblein, επίσκοπος του Βερολίνου στην προτεσταντική εκκλησία, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη τελετή δεν ήταν επίσημη, με νομική ισχύ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τόνισε ότι η τελετή δεν αποτελούσε επίσημη λειτουργική σύναψη γάμου στο πλαίσιο της εκκλησίας, σημειώνοντας ότι οι τέσσερις είχαν προηγουμένως τελέσει πολιτικό/αστικό γάμο -μια διατύπωση που, στα ρεπορτάζ, ερμηνεύθηκε ως απόπειρα να διαχωριστεί η εκκλησιαστική ευλογία από νομική πράξη σύναψης γάμου.Τα μέσα που αναπαρήγαγαν την είδηση (συμπεριλαμβανομένων και tabloid τίτλων, όπως η βρετανική εφημερίδα The Sun) πρόσθεσαν λεπτομέρειες για τα πρόσωπα: η Müller ανέφερε ότι οι τέσσερις άνδρες ήταν δύο Λετονοί, ένας πολίτης της Ταϊλάνδης και ένας που η ίδια θεώρησε ότι ήταν Ισπανός -οι ίδιοι, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, μιλούσαν μεταξύ τους στα αγγλικά. Τα ονόματά τους δεν δημοσιοποιήθηκαν από την Müller και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τους τέσσερις άντρες, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους.Η υπόθεση εγείρει πολλαπλές ερωτήσεις: για το τι σημαίνει εκκλησιαστική ευλογία σε σχέση με την πολιτική και νομική έννοια του γάμου, για τα όρια που θέτουν οι θρησκευτικές κοινότητες, όταν η δημόσια πρακτική τους συγκρούεται με το νομικό πλαίσιο, καθώς και για την κοινωνική αντιπαράθεση γύρω από νέες μορφές σχέσεων (πολυσυντροφικότητα) και τα όριά τους στη δημόσια σφαίρα.Η Müller εστίασε στην αγάπη, τη ζεστασιά και την ανοιχτότητα της σχέσης των τεσσάρων και η εκκλησία δήλωσε επίσης ότι στέκεται ενάντια στην εχθρότητα που δέχθηκε η ίδια.