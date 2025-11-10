Τραμπ: Η προηγούμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ κηρύσσεται «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού»
Ζοχράν Μαμντάνι Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Λευκός Οίκος

Τραμπ: Η προηγούμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ κηρύσσεται «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού»

Με διακήρυξη για εβδομάδα «αντικομμουνισμού», ο πρόεδρος των ΗΠΑ στρέφεται κατά του Ζοχράν Μαμντάνι και των προοδευτικών πολιτικών, προβάλλοντας τις ελευθερίες ως υπέρτατο αγαθό

Τραμπ: Η προηγούμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ κηρύσσεται «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε διακήρυξη με την οποία ανακήρυξε την εβδομάδα από 2 έως 8 Νοεμβρίου εβδομάδα «αντικομμουνισμού» στις ΗΠΑ, επιτιθέμενος σε προοδευτικούς αντιπάλους του.

Αυτές οι διακηρύξεις, στις οποίες οι Αμερικανοί πρόεδροι αναδεικνύουν θέματα ενδιαφέροντος τους για μια μέρα ή μια εβδομάδα, είναι κατά κύριο λόγο συμβολικές.

Καταγγέλλοντας «μία από τις πιο καταστροφικές ιδεολογίες στην ιστορία», ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος έγραψε στο κείμενο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος: «Σήμερα, νέες φωνές επαναλαμβάνουν παλιά ψέματα, μεταμφιέζοντάς τα κάτω από φράσεις όπως "κοινωνική δικαιοσύνη" ή "δημοκρατικός σοσιαλισμός"», τάση στην οποία ισχυρίζεται ότι ανήκει ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Τραμπ: Η προηγούμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ κηρύσσεται «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού»


«Το μήνυμά τους παραμένει το ίδιο: παραιτηθείτε από τις ελευθερίες σας, εμπιστευτείτε τη δύναμη της κυβέρνησης και ανταλλάξτε την υπόσχεση ευημερίας με την κούφια άνεση του ελέγχου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αποκαλέσει τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και δήλωσε σε ομιλία του μετά την εκλογή του τελευταίου ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν «μια επιλογή μεταξύ κομμουνισμού και κοινής λογικής».

