ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία

Η Ρωσία εξαπέλυσε 450 drones και 45 πυραύλους στοχοθετώντας τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα

Μία νεκρή και τραυματίες από πλήγμα drone στην πόλη Ντνίπρο -Δύο τραυματίες από πλήγμα ουκρανικού drone στη ρωσική πόλη Σαράτοφ

Η Ρωσία εξαπέλυσε 450 drones και 45 πυραύλους στοχοθετώντας τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα
Η Ρωσία εξαπέλυσε 450 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 45 πυραύλους στις επιθέσεις της στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο στην Ουκρανία, με τις οποίες στοχοθέτησε τον ενεργειακό τομέα της χώρας κι άλλες υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του προς τους συμμάχους του Κιέβου να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα.

Οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία προκάλεσαν ζημιές σε διάφορες μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στις κεντρικές περιφέρειες του Κιέβου και της Πολτάβα και σε αυτήν του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, σημείωσε παράλληλα σήμερα σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο.

«Ο εχθρός έβαλε ξανά σκοπίμως στο στόχαστρο τις ενεργειακές υποδομές», τόνισε η Σβιριντένκο, προσθέτοντας ότι όλες οι προσπάθειες του Κιέβου επικεντρώνονται τώρα στην επιδιόρθωση των ζημιών και την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.



Στην Ντνίπρο, μεγάλη πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, επιδρομή ρωσικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος έπληξε 9ώροφη πολυκατοικία, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας άλλους κατοίκους, έξι από τους οποίους χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους ένα παιδί, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Στην πρωτεύουσα Κίεβο, οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιές σε δυο τοποθεσίες στην κεντρική συνοικία Πετσέρσκι.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις στο πλαίσιο της επίθεσης που εξαπέλυσαν τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι επιδρομές τους έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις αερίου.



Δύο τραυματίες στην πόλη Σαράτοφ στη Ρωσία


Παράλληλα στη Ρωσία δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο όχημα έπληξε κτίριο κατοικιών στη ρωσική πόλη Σαράτοφ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιφέρειας Ρομάν Μπουσάρτζιν.

Το Σαράτοφ, βιομηχανική πόλη στις όχθες του ποταμού Βόλγα που βρίσκεται σε απόσταση 625 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, έχει πληγεί επανειλημμένως από ουκρανικά drones μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα ο κυβερνήτης της βόρειας ρωσικής περιφέρειας Βόλογκντα, ο Γκεόργκι Φιλιμόνοφ, δήλωσε σήμερα ότι τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή αυτή.

Η διαδικασία αποτίμησης της ζημιάς που προκλήθηκε στον υποσταθμό βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά η παροχή ρεύματος στην περιφέρεια, η οποία βρίσκεται βόρεια της Μόσχας και σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, συνεχίζεται χωρίς διακοπές, διευκρίνισε ο Φιλιμόνοφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σε αντίθεση με το Σαράτοφ, η πιο αραιοκατοικημένη περιφέρεια του Βόλογκντα, δεν αποτελεί συχνά στόχο ουκρανικών επιδρομών.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 83 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας, τα περισσότερα από τα οποία σε περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Βόβτσε, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία.


