Η Ρωσία εξαπέλυσε 450 drones και 45 πυραύλους στοχοθετώντας τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα

Παράλληλα στη Ρωσία δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο όχημα έπληξε κτίριο κατοικιών στη ρωσική πόλη Σαράτοφ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιφέρειαςΤο Σαράτοφ, βιομηχανική πόλη στις όχθες του ποταμού Βόλγα που βρίσκεται σε απόσταση 625 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, έχει πληγεί επανειλημμένως από ουκρανικά drones μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.Παράλληλα ο κυβερνήτης της βόρειας ρωσικής περιφέρειας Βόλογκντα, ο, δήλωσε σήμερα ότι τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή αυτή.Η διαδικασία αποτίμησης της ζημιάς που προκλήθηκε στον υποσταθμό βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά η παροχή ρεύματος στην περιφέρεια, η οποία βρίσκεται βόρεια της Μόσχας και σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, συνεχίζεται χωρίς διακοπές, διευκρίνισε ο Φιλιμόνοφ σε ανάρτησή του στο Telegram.Σε αντίθεση με το Σαράτοφ, η πιο αραιοκατοικημένη περιφέρεια του Βόλογκντα, δεν αποτελεί συχνά στόχο ουκρανικών επιδρομών.Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 83 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας, τα περισσότερα από τα οποία σε περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Βόβτσε, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία.