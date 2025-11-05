Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Βρετανία: Επιχειρηματίας από τη Σιγκαπούρη κατείχε μέχρι και οστά δεινοσαύρων - Αντικείμενα αξίας εκατομμυρίων λιρών κατέσχεσαν οι Αρχές
Βρετανία: Επιχειρηματίας από τη Σιγκαπούρη κατείχε μέχρι και οστά δεινοσαύρων - Αντικείμενα αξίας εκατομμυρίων λιρών κατέσχεσαν οι Αρχές
Ελέγχεται βάσει του Νόμου περί εσόδων από εγκληματικές ενέργειες
Οι βρετανικές αρχές κατάσχεσαν σπάνια οστά δεινοσαύρων αξίας εκατομμυρίων λιρών, καθώς και εννέα διαμερίσματα στο Λονδίνο και μια συλλογή έργων κινεζικής τέχνης, από έναν επιχειρηματία με έδρα τη Σιγκαπούρη σε μια υπόθεση ανάκτησης κερδών και περιουσιακών στοιχείων που φέρεται ότι προήλθαν από εγκληματικές δραστηριότητες.
Απολιθωμένοι σκελετοί δύο αλλοσαύρων και ενός στεγόσαυρου ήταν μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA) σε έναν διακανονισμό που συμφωνήθηκε σήμερα με τον Σου Μπινγχάι και την εταιρεία του, Su Empire Limited, βάσει του Νόμου περί εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η NCA δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που οδήγησαν στην υπόθεση που αφορά τον Σου.
Οι τεράστιοι σκελετοί δεινοσαύρων της Ιουρασικής περιόδου, ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών, είχαν αγοραστεί σε δημοπρασία πέρυσι του οίκου Christie's έναντι 12,4 εκατομμυρίων λιρών (16,1 εκατομμύρια δολάρια).
Ο οίκος δημοπρασιών δημοσίευσε φωτογραφίες τους τότε, που έμοιαζαν με έκθεση από μουσείο φυσικής ιστορίας.
Τα 11 κινεζικά έργα τέχνης που ανακτήθηκαν στo πλαίσιο της έρευνας, είχαν αγοραστεί σε δημοπρασία το 2022 έναντι περισσότερων από 400.000 λιρών.
Το ένα τέταρτο των εσόδων από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν, θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που όρισε ο Σου, σύμφωνα με δικαστική εντολή.
Η NCA δεν έκανε άμεσο σχόλιο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Σου για σχόλιο.
Απολιθωμένοι σκελετοί δύο αλλοσαύρων και ενός στεγόσαυρου ήταν μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA) σε έναν διακανονισμό που συμφωνήθηκε σήμερα με τον Σου Μπινγχάι και την εταιρεία του, Su Empire Limited, βάσει του Νόμου περί εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο νόμος αυτός επιτρέπει στις βρετανικές αρχές να ανακτούν περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί παράνομα, ακόμη και χωρίς να υπάρχει ποινική καταδίκη.
Britain seizes dinosaur bones from Singapore-based businessman Su Binghai in crime proceeds case https://t.co/F4iN7rldGT— The Straits Times (@straits_times) November 5, 2025
Η NCA δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που οδήγησαν στην υπόθεση που αφορά τον Σου.
Οι τεράστιοι σκελετοί δεινοσαύρων της Ιουρασικής περιόδου, ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών, είχαν αγοραστεί σε δημοπρασία πέρυσι του οίκου Christie's έναντι 12,4 εκατομμυρίων λιρών (16,1 εκατομμύρια δολάρια).
Ο οίκος δημοπρασιών δημοσίευσε φωτογραφίες τους τότε, που έμοιαζαν με έκθεση από μουσείο φυσικής ιστορίας.
Τα 11 κινεζικά έργα τέχνης που ανακτήθηκαν στo πλαίσιο της έρευνας, είχαν αγοραστεί σε δημοπρασία το 2022 έναντι περισσότερων από 400.000 λιρών.
Το ένα τέταρτο των εσόδων από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν, θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που όρισε ο Σου, σύμφωνα με δικαστική εντολή.
Η NCA δεν έκανε άμεσο σχόλιο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Σου για σχόλιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ
Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ
Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ
Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα