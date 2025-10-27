Ο Ερντογάν ψωνίζει Eurofighter - Παρήγγειλε 20 στους Βρετανούς, παίρνει άλλα 24 «ελαφρώς μεταχειρισμένα» από Κατάρ και Ομάν

Με μαζικές αγορές νέων, αλλά και μεταχειρισμένων μαχητικών Typhoon επιχειρεί ο Ερντογάν να «διορθώσει» την αναμφισβήτητη ελληνική υπεροχή στον ουρανό του Αιγαίου. Το απόγευμα της Δευτέρας υπέγραψε στην Άγκυρα μία συμφωνία 10,7 δισ. δολαρίων για την προμήθεια 24 Eurofighter, ενώ στα τέλη της π0ερασμένης εβδομάδας δήλωνε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Κατάρ και το Ομάν για την προμήθεια 12+12 «ελαφρώς μεταχειρισμένων» μαχητικών Eurofighter είναι σε τελικό στάδιο.Σημειώνεται πάντως ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα της βρετανικής κυβέρνησης, οι πρώτες παραδόσεις των νέων μαχητικών προβλέπονται για το 2030 - και μόνον για τα μεταχειρισμένα από τις χώρες του Κόλπου τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι θα αρχίσουν να φτάνουν στην γειτονική χώρα από τις αρχές του 2026.Η συμφωνία ακολουθεί το προκαταρκτικό μνημόνιο Ιουλίου μεταξύ των δύο χωρών για την προμήθεια έως 40 Typhoon, με τη συναίνεση των μελών του ευρωπαϊκού κονσόρτσιουμ Eurofighter –Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας– που εκπροσωπούνται από τις εταιρείες Airbus, BAE Systems και Leonardo.«Αυτή η ιστορική συμφωνία με την Τουρκία είναι μια νίκη για τους Βρετανούς εργαζομένους, μια νίκη για την αμυντική βιομηχανία και μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», δήλωσε περιχαρής ο Κιρ Στάρμερ, φτάνοντας να εκστομίσει ότι το Λονδίνο και η Άγκυρα «παίζουν καθοριστικό ρόλο στα δύο άκρα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων». Σημειώνεται ότι η Βρετανία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην άρση των -όποιων - αντιρρήσεων της Γερμανίας για την πώληση όπλων στην Άγκυρα.Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι, που συνοδεύει τον Βρετανό πρωθυπουργό στην Αγκυρα, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών σε μια γενιά», προσθέτοντας ότι η συμφωνία «θα κρατήσει τις γραμμές παραγωγής του Typhoon ενεργές για χρόνια» και «θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή».Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε ότι με την παραγγελία της Τουρκίας, εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα 20.000 θέσεων εργασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο «για αρκετά χρόνια». Όπως είναι γνωστό, η κατανομή παραγωγής προβλέπει ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπόλοιπο να προέρχεται από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Eurofighter.