Η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ χαιρετίζει τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στη Ρωσία
Mόνο οι επιδείξεις ισχύος έχουν αποτέλεσμα έναντι της Μόσχας, τονίζει η Στεφανίσινα
Η πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον εξήρε χθες Τετάρτη τις κυρώσεις που επέβαλε στη Ρωσία η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως μόνο οι επιδείξεις ισχύος έχουν αποτέλεσμα έναντι της Μόσχας.
«Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια θέση της Ουκρανίας κατά την οποία η ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά διά της ισχύος και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο και με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων διεθνών εργαλείων», ανέφερε η Όλγα Στεφανίσινα μέσω X.
Washington has imposed full blocking sanctions on major Russian oil companies—the first such action under the administration of 47th US President. This step comes after numerous attempts to give Russia a chance to begin real negotiations to end the war. The decision is fully…— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) October 22, 2025
