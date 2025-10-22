Επέστρεψαν στο Ισραήλ οι σοροί του Άρι Ζαλμανόβιτς και του Ταμίρ Αντάρ
Απομένουν 13 σοροί αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα
Η Χαμάς παρέδωσε δύο φέρετρα στο Ισραήλ μέσω του Ερυθρού Σταυρού την Τρίτη το βράδυ, τα οποία αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι μετέφεραν τα λείψανα του Άρι «Ζάλμαν» Ζαλμάνοβιτς και του Ταμίρ Αντάρ που κρατούνταν στη Γάζα.
Ο δεύτερος αιχμάλωτος δεν ταυτοποιήθηκε άμεσα, με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να αναφέρουν ότι η οικογένεια του νεκρού δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη δημοσίευση του ονόματος. Ωστόσο λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως η δεύτερη σορός άνηκε στον 38χρονο υπαξιωματικό Ταμίρ Αντάρ.
Τα σώματα μεταφέρθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις, μετά την οποία στρατεύματα επιθεώρησαν τα φέρετρα προτού τα τυλίξουν με ισραηλινές σημαίες και πραγματοποιήσουν μια σύντομη τελετή με επικεφαλής έναν στρατιωτικό ραβίνο.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από τη Γάζα στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.
Ο Άριε Ζαλμάνοβιτς, 85 ετών όταν απεβίωσε, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ήταν αγρότης, εκ των ιδρυτών του κιμπούτς Νιρ Οζ. Είχε εμφανιστεί το 2023 σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς και ανέφερε πως είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, χωρίς αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το κιμπούτς Νιρ Οζ τον Δεκέμβριο του 2023.
Η μεταφορά των δύο σορών έγινε μία ημέρα αφότου η Χαμάς επέστρεψε τον δολοφονημένο όμηρο Ταλ Χάιμι .
Ο επαναπατρισμός των λειψάνων του Ζαλμάνοβιτς και του Αντάρ μείωσε τον αριθμό των νεκρών αιχμαλώτων που εξακολουθούσαν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από 15 σε 13. Κατά την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, οι σοροί 28 νεκρών ομήρων κρατούνταν εντός της Λωρίδας της Γάζας.
