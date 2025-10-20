Λευκός Οίκος: Το shutdown θα μπορούσε να τερματιστεί μέσα στην εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος Shutdown

Λευκός Οίκος: Το shutdown θα μπορούσε να τερματιστεί μέσα στην εβδομάδα

Ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κυβέρνηση Τραμπ να καταφύγει σε αυστηρότερες κινήσεις αν δεν επιτευχθεί συμφωνία

Λευκός Οίκος: Το shutdown θα μπορούσε να τερματιστεί μέσα στην εβδομάδα
Ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης «πιθανότατα θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κυβέρνηση Τραμπ να καταφύγει σε αυστηρότερες κινήσεις αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Μιλώντας στο CNBC, ο Χάσετ τόνισε ότι οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί αναμένεται να κινηθούν προς μια λύση που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και, στη συνέχεια, να ξεκινήσουν οι κανονικές διαπραγματεύσεις για τις πολιτικές διαφορές.

Οι δηλώσεις του έγιναν την τρίτη εβδομάδα της διακοπής λειτουργίας, καθώς συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στη Γερουσία για τις προτεραιότητες χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Οι Ρεπουμπλικανοί ζητούν την ψήφιση προσωρινής συμφωνίας που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση στα τρέχοντα επίπεδα, ενώ οι Δημοκρατικοί επιμένουν ότι οποιοδήποτε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει πρόσθετες δαπάνες για την υγειονομική κάλυψη.

Ο Χάσετ ανέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί θεωρούν πως θα ήταν «αρνητική εικόνα» να ψηφίσουν υπέρ της επαναλειτουργίας της κυβέρνησης πριν από τις μαζικές διαδηλώσεις «No Kings» κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

Ειδήσεις σήμερα:

Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν

Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»

Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης