Λευκός Οίκος: Το shutdown θα μπορούσε να τερματιστεί μέσα στην εβδομάδα

Ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κυβέρνηση Τραμπ να καταφύγει σε αυστηρότερες κινήσεις αν δεν επιτευχθεί συμφωνία
Ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης «πιθανότατα θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κυβέρνηση Τραμπ να καταφύγει σε αυστηρότερες κινήσεις αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.
Μιλώντας στο CNBC, ο Χάσετ τόνισε ότι οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί αναμένεται να κινηθούν προς μια λύση που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και, στη συνέχεια, να ξεκινήσουν οι κανονικές διαπραγματεύσεις για τις πολιτικές διαφορές.
Οι δηλώσεις του έγιναν την τρίτη εβδομάδα της διακοπής λειτουργίας, καθώς συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στη Γερουσία για τις προτεραιότητες χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Οι Ρεπουμπλικανοί ζητούν την ψήφιση προσωρινής συμφωνίας που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση στα τρέχοντα επίπεδα, ενώ οι Δημοκρατικοί επιμένουν ότι οποιοδήποτε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει πρόσθετες δαπάνες για την υγειονομική κάλυψη.
Ο Χάσετ ανέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί θεωρούν πως θα ήταν «αρνητική εικόνα» να ψηφίσουν υπέρ της επαναλειτουργίας της κυβέρνησης πριν από τις μαζικές διαδηλώσεις «No Kings» κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.
