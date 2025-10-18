Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τη σορό Ισραηλινού ομήρου που παραδόθηκε χθες

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να μας επιστραφεί και ο τελευταίος όμηρος, διαμηνύει το Ισραήλ στη Χαμάς
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σορός του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, Ισραηλινού ομήρου που πέθανε ενώ κρατείτο στη Γάζα, η οποία παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, από τη Χαμάς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι (η σορός του) επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του».
Το Ισραήλ δεν θα κάνει «συμβιβασμό» και «δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για την επιστροφή όλων των θανόντων ομήρων, ως τον τελευταίο» από αυτούς, προστίθεται στο κείμενο.
The late Eliyahu Margalit's family after the announcement of his identification:— Iris (@streetwize) October 18, 2025
“We announce with deep sorrow the return of our beloved, Eli (Churchill) Margalit home, 742 days after he was murdered and kidnapped from Kibbutz Nir Oz. We thank the people of Israel and the… pic.twitter.com/UmIC9MrxZm
Kibbutz Nir Oz: Kidnapped civilian Eliyahu Margalit, who was murdered on October 7 and kidnapped to Gaza, was returned 💔🕯💔🕯💔to Israel pic.twitter.com/kXyDmdqL5d— Israel Kicks A** (@Israelkicksass) October 18, 2025
