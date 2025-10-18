Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τη σορό Ισραηλινού ομήρου που παραδόθηκε χθες
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Όμηροι Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τη σορό Ισραηλινού ομήρου που παραδόθηκε χθες

Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να μας επιστραφεί και ο τελευταίος όμηρος, διαμηνύει το Ισραήλ στη Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τη σορό Ισραηλινού ομήρου που παραδόθηκε χθες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σορός του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, Ισραηλινού ομήρου που πέθανε ενώ κρατείτο στη Γάζα, η οποία παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι (η σορός του) επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του».


Το Ισραήλ δεν θα κάνει «συμβιβασμό» και «δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για την επιστροφή όλων των θανόντων ομήρων, ως τον τελευταίο» από αυτούς, προστίθεται στο κείμενο.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του

Ανάλυση CNN: Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ με Ουκρανία, Πούτιν και Κίνα – Θέλει να κεφαλοποιήσει τη συμφωνία στη Γάζα

H Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων για θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης