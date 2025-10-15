Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Γαλλία: Κατάσχεση επτά τόνων λαθραίων τσιγάρων μέσα σε ένα φορτίο με ιταλικά ζυμαρικά και κανόλι
To φορτηγό μετέφερε ένα φορτίο βάρους 19 τόνων» από την Τσεχία, με προορισμό την Ιρλανδία
Οι τελωνειακές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέσχεσαν επτά τόνους λαθραίων τσιγάρων, που τα είχαν κρύψει σε ένα φορτίο με ιταλικά κανόλι, μέσα σε ένα φορτηγό με προορισμό την Ιρλανδία, ο οδηγός του οποίου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή.
Η κατάσχεση έγινε την 9η Οκτωβρίου το πρωί από τους υπαλλήλους του τελωνείου του Σερμπούρ, μιας παραθαλάσσια πόλης στη Μανς, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έλεγχο σε ένα φορτηγό που μετέφερε ένα φορτίο «ζυμαρικών και σιτσιλιάνικων κανόλι, βάρους 19 τόνων» από την Τσεχία, με προορισμό την Ιρλανδία, με τη φόρτωση του εμπορεύματος να «έχει πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία», ανέφεραν οι τελωνειακές αρχές στο δελτίο Τύπου.
«Συνολικά, οι υπάλληλοι του τελωνείου έβγαλαν 7 τόνους λαθραίων τσιγάρων για μια αξία που υπολογίζεται στο λαθρεμπόριο σε 4,57 εκατομμύρια ευρώ», τα οποία είχαν κρύψει σε 22 παλέτες, σύμφωνα με τις τελωνειακές αρχές.
Ο οδηγός του φορτηγού, η υπηκοότητα του οποίου δεν έχει γνωστοποιηθεί, οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης «έχοντας ήδη παραδεχθεί την ενοχή του», την 11η Οκτωβρίου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή. Επιπλέον, του επιβλήθηκε μια απαγόρευση εξόδου από τη γαλλική επικράτεια για δύο χρόνια και ένα τελωνειακό πρόστιμο ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι η εκτιμώμενη αξία των λαθραίων τσιγάρων στη μαύρη αγορά, σύμφωνα πάντα με το δελτίο Τύπου.
