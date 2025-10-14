Ελεύθερος ο Ισραηλινός που εξαναγκάστηκε από τη Χαμάς να σκάψει τον τάφο του - Η στιγμή που σμίγει με άλλον όμηρο
Ο Evyatar David αφέθηκε ελεύθερος μετά από μήνες αιχμαλωσίας - Είχε συγκλονίσει τον κόσμο όταν εμφανίστηκε σε βίντεο να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο εμφανώς εξαντλημένος και αποστεωμένος
Ο Ισραηλινός όμηρος Evyatar David, που συγκλόνισε τον κόσμο, τον περασμένο Αύγουστο, όταν εμφανίστηκε σε βίντεο να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο μέσα σε τούνελ της Χαμάς, ήταν ανάμεσα στους 20 ομήρους που απελευθερώθηκαν χθες και επέστρεψαν στο Ισραήλ.
Οι εικόνες από εκείνο το βίντεο είχαν συγκλονίσει τον κόσμο: ο 24χρονος David, εξαντλημένος και αποστεωμένος, σύμβολο της βαρβαρότητας της αιχμαλωσίας, προσπαθούσε να επιβιώσει κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.
«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», έλεγε ο ίδιος, δείχνοντας μια κονσέρβα που πρέπει να την είχε καταναλώσει σε δύο ημέρες. Το βίντεο, που είχε διάρκεια σχεδόν πέντε λεπτά και δόθηκε στη δημοσιότητα με τη συναίνεση της οικογένειάς του, προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό.
Χθες, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, ο Evyatar David απελευθερώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε αμέσως στο Ισραήλ, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και συναντήθηκε με την οικογένειά του, η οποία είχε δώσει έναν μακρύ αγώνα για την επιστροφή του.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή που συνάντησε ακόμη έναν όμηρο, τον Guy Gilboa-Dalal.
How psychopathic is Hamas?— Eylon Levy (@EylonALevy) August 2, 2025
It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s
Evyatar David was video recorded in a Hamas terror tunnel a few weeks ago, as he was forced dig his own grave.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025
The world was shocked by how badly starved he had been.
Today, he returned home to Israel pic.twitter.com/Q4dodTlu4y
REUNITED: Former hostages Evyatar David and Guy Gilboa-Dalal reunite after being freed from Hamas captivity. pic.twitter.com/38ixE6EoR4— Fox News (@FoxNews) October 13, 2025
