Παιδί 7 ετών νεκρό σε πλήγμα της Ρωσίας στη Ζαπορίζια
Από την επίθεση έχουν τραυματιστεί ακόμα τρία άτομα
Παιδί επτά ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.
«Τραγική είδηση, αγοράκι 7 ετών που τραυματίστηκε σε νυχτερινή ρωσική επίθεση διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό στο νοσοκομείο», ανέφερε ο αξιωματούχος, κάνοντας επίσης λόγο για τρεις τραυματίες.
