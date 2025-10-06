Ο Τραμπ προειδοποιεί για τις οδυνηρές συνέπειες της δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ: «Θα γίνουν απολύσεις»

«Αν οι ρεπουμπλικάνοι συνεχίσουν να αρνούνται να παραταθούν» οι επιδοτήσεις του Obamacare, «δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα υποστούν θεαματική αύξηση» του κόστους της υγείας, τόνισε στο NBC News ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.Εκατοντάδες χιλιάδες «μη απολύτως απαραίτητοι» υπάλληλοι του ομοσπονδιακού κράτους τέθηκαν σε ανεργία από τεχνική άποψη και δεν λαμβάνουν μισθό. Αν δεν απολυθούν, θα δουν την κατάστασή τους να εξομαλύνεται όταν λάβει τέλος το shutdown.Οι περίοδοι δημοσιονομικής παράλυσης προκαλούν μεγάλη δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς. Το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν πολύ ή μάλλον ανήσυχοι για τον αντίκτυπο στην οικονομία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κάπου 2.400 πολιτών.Το προηγούμενο τέτοιο επεισόδιο, τον Δεκέμβριο του 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, διήρκεσε 35 ημέρες και στοίχισε κάπου 11 δισεκ. δολάρια στην αμερικανική οικονομία, σύμφωνα με μη κομματική έκθεση του Κογκρέσου.