Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Επιστρέφουν από Ισραήλ μέσω Ελλάδας 28 Γάλλοι και 15 Ιταλοί ακτιβιστές για τη Γάζα
Επιστρέφουν από Ισραήλ μέσω Ελλάδας 28 Γάλλοι και 15 Ιταλοί ακτιβιστές για τη Γάζα
Οι Ιταλοί πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους 27 Έλληνες, μέλη του στολίσκου, που επίσης συνελήφθησαν από τις ισραηλινές Αρχές
Μια ομάδα 28 Γάλλων πολιτών, που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ισραήλ ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, θα απελαθούν αύριο Δευτέρα.
Οι ακτιβιστές θα αναχωρήσουν στις 16:00 με προορισμό την Αθήνα και έπειτα τη Γαλλία. ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.
«Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή, μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κτζιότ. Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ.
Εν τω μεταξύ, η ιταλική εφημερίδα La Stampa αναφέρει ότι αύριο πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, επίσης μέσω Αθηνών, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla,
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους 27 Έλληνες, μέλη του στολίσκου.
Σήμερα Κυριακή έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.
Οι 15 Ιταλοί, που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να περάσουν από δίκη.
Οι ακτιβιστές θα αναχωρήσουν στις 16:00 με προορισμό την Αθήνα και έπειτα τη Γαλλία. ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.
«Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή, μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κτζιότ. Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ.
Après une première visite consulaire vendredi – que la France a été la seule à pouvoir mener auprès de l’ensemble de ses ressortissants détenus – une seconde visite consulaire a eu lieu ce dimanche à la prison de Ktziot.— Pascal Confavreux (@PorteParole_MAE) October 5, 2025
Nos équipes ont pu rencontrer tous nos compatriotes, qui…
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους 27 Έλληνες, μέλη του στολίσκου.
Σήμερα Κυριακή έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.
Οι 15 Ιταλοί, που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να περάσουν από δίκη.
Ειδήσεις σήμερα:
Αλέξης Πατέλης: Tα κρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ψώνια του Τσίπρα και το σπασμένο λογισμικό της Microsoft
«Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμη@@να αρνητικός;»: Έκρηξη Τραμπ στη συνομιλία με τον Νετανιάχου και νέο τελεσίγραφο στην Χαμάς
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αλέξης Πατέλης: Tα κρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ψώνια του Τσίπρα και το σπασμένο λογισμικό της Microsoft
«Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμη@@να αρνητικός;»: Έκρηξη Τραμπ στη συνομιλία με τον Νετανιάχου και νέο τελεσίγραφο στην Χαμάς
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα