Επιστρέφουν από Ισραήλ μέσω Ελλάδας 28 Γάλλοι και 15 Ιταλοί ακτιβιστές για τη Γάζα

Μια ομάδα 28 Γάλλων πολιτών, που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ισραήλ ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, θα απελαθούν αύριο Δευτέρα.Οι ακτιβιστές θα αναχωρήσουν στις 16:00 με προορισμό την Αθήνα και έπειτα τη Γαλλία. ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.«Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή, μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κτζιότ. Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ.Εν τω μεταξύ, η ιταλική εφημερίδα La Stampa αναφέρει ότι αύριο πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, επίσης μέσω Αθηνών, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla,Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους 27 Έλληνες, μέλη του στολίσκου.Σήμερα Κυριακή έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.Οι 15 Ιταλοί, που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να περάσουν από δίκη.