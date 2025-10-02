ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

Σχεδόν 50 Eυρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν σήμερα στην Κοπεγχάγη για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την οικονομία - «Παρών» και ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Κοπεγχάγη

Σχεδόν 50 Eυρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν σήμερα στην Κοπεγχάγη για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την οικονομία - «Παρών» και ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα εκφωνήσει ομιλία στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και θα δώσει επίσης συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Δανίας

Σχεδόν 50 Eυρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν σήμερα στην Κοπεγχάγη για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την οικονομία - «Παρών» και ο Ζελένσκι
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σχεδόν 50 ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί σήμερα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, που θα είναι επικεντρωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει σ' αυτή την έβδομη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία πραγματοποιείται μετά τη συνάντηση των 27 ηγετών της ΕΕ που διεξήχθη χθες, Τετάρτη, επίσης στην Κοπεγχάγη.

Ο Ζελένσκι θα εκφωνήσει ομιλία στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και θα δώσει επίσης συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, ανακοινώθηκε από τη δανική κυβέρνηση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ώστε να προωθηθούν ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών πέραν των συνόρων της ΕΕ και χωρίς τα τελετουργικά των επίσημων επισκέψεων.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τους ηγέτες περιλαμβάνουν το πώς θα ενισχυθεί η Ουκρανία, την κατάσταση της ασφάλειας στην Ευρώπη και το πώς θα γίνει η ήπειρος πιο ασφαλής.

Κατά τις συνομιλίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αναμένεται επίσης να εξετασθεί το ζήτημα της οικονομικής ασφάλειας, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η μετανάστευση.

Στους 47 προσκεκλημένους περιλαμβάνονται όλοι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ, καθώς και οι ηγέτες χωρών εκτός του συνασπισμού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ελβετία και η Γεωργία. Η Ρωσία και η Λευκορωσία δεν προσκαλούνται στις συναντήσεις.

Επιπλέον επικεφαλής οργανισμών σημαντικών για την Ευρώπη, όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, έχουν προσκληθεί επίσης.

Κλείσιμο
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 2022 στην Πράγα και η προηγούμενη συνάντησή τους ήταν το Μάιο 2025 στα Τίρανα.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης