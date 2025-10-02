Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Σχεδόν 50 Eυρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν σήμερα στην Κοπεγχάγη για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την οικονομία - «Παρών» και ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος θα εκφωνήσει ομιλία στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και θα δώσει επίσης συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Δανίας
Σχεδόν 50 ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί σήμερα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, που θα είναι επικεντρωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει σ' αυτή την έβδομη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία πραγματοποιείται μετά τη συνάντηση των 27 ηγετών της ΕΕ που διεξήχθη χθες, Τετάρτη, επίσης στην Κοπεγχάγη.
Ο Ζελένσκι θα εκφωνήσει ομιλία στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και θα δώσει επίσης συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, ανακοινώθηκε από τη δανική κυβέρνηση.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ώστε να προωθηθούν ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών πέραν των συνόρων της ΕΕ και χωρίς τα τελετουργικά των επίσημων επισκέψεων.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν τους ηγέτες περιλαμβάνουν το πώς θα ενισχυθεί η Ουκρανία, την κατάσταση της ασφάλειας στην Ευρώπη και το πώς θα γίνει η ήπειρος πιο ασφαλής.
Κατά τις συνομιλίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αναμένεται επίσης να εξετασθεί το ζήτημα της οικονομικής ασφάλειας, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η μετανάστευση.
Στους 47 προσκεκλημένους περιλαμβάνονται όλοι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ, καθώς και οι ηγέτες χωρών εκτός του συνασπισμού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ελβετία και η Γεωργία. Η Ρωσία και η Λευκορωσία δεν προσκαλούνται στις συναντήσεις.
Επιπλέον επικεφαλής οργανισμών σημαντικών για την Ευρώπη, όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, έχουν προσκληθεί επίσης.
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 2022 στην Πράγα και η προηγούμενη συνάντησή τους ήταν το Μάιο 2025 στα Τίρανα.
