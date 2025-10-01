Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας στο Αφγανιστάν
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας στο Αφγανιστάν
Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τέθηκαν ξανά σε λειτουργία στην Καμπούλ και στις επαρχίες Χοστ, Κανταχάρ, Γάζνι και Χεράτ
Το διαδίκτυο και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας επαναλειτουργούν από σήμερα σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, καθώς και στην πρωτεύουσα Καμπούλ, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, περίπου 48 ώρες αφού οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν σε εθνικό επίπεδο, με απόφαση των Ταλιμπάν.
Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τέθηκαν ξανά σε λειτουργία στην Καμπούλ και στις επαρχίες Χοστ, Κανταχάρ, Γάζνι και Χεράτ.
Τη Δευτέρα επικράτησε σύγχυση σε όλη τη χώρα, όταν τα κινητά τηλέφωνα και το Ίντερνετ σταμάτησαν απροειδοποίητα να λειτουργούν.
Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις τράπεζες, τα ταχυδρομεία και τις αγορές ενώ στα νοσοκομεία οι γιατροί αναγκάστηκαν να εργάζονται χωρίς να έχουν πρόσβαση στους φακέλους των ασθενών. Την Τρίτη ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.
Το καθεστώς των Ταλιμπάν άρχισε πριν από μερικές εβδομάδες να διακόπτει τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας του Ίντερνετ, με εντολή του ανώτατου ηγέτη Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα, με σκοπό να καταπολεμήσει την «ανηθικότητα».
Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τέθηκαν ξανά σε λειτουργία στην Καμπούλ και στις επαρχίες Χοστ, Κανταχάρ, Γάζνι και Χεράτ.
Τη Δευτέρα επικράτησε σύγχυση σε όλη τη χώρα, όταν τα κινητά τηλέφωνα και το Ίντερνετ σταμάτησαν απροειδοποίητα να λειτουργούν.
Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις τράπεζες, τα ταχυδρομεία και τις αγορές ενώ στα νοσοκομεία οι γιατροί αναγκάστηκαν να εργάζονται χωρίς να έχουν πρόσβαση στους φακέλους των ασθενών. Την Τρίτη ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.
Το καθεστώς των Ταλιμπάν άρχισε πριν από μερικές εβδομάδες να διακόπτει τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας του Ίντερνετ, με εντολή του ανώτατου ηγέτη Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα, με σκοπό να καταπολεμήσει την «ανηθικότητα».
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο
Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο
Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα