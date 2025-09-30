Βloomberg: Γιατί το νέο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα φαίνεται απίθανο να γίνει αποδεκτό από τη Χαμάς
Βloomberg: Γιατί το νέο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα φαίνεται απίθανο να γίνει αποδεκτό από τη Χαμάς
Παρόμοιες προτάσεις για παράδοση των όπλων και εξορία έχουν απορριφθεί επανειλημμένα από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου
Το νέο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι ουσιαστικά ένα τελεσίγραφο προς τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, να παραδώσει τα όπλα και να παραδοθεί — ή να αντιμετωπίσει την πλήρη δύναμη του ισραηλινού στρατού με την ρητή ευλογία της Ουάσιγκτον.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα έχει την «πλήρη υποστήριξή του για να ολοκληρώσει το έργο του» αν η Χαμάς απορρίψει την προσφορά, τη στιγμή που ισραηλινά στρατεύματα και άρματα μάχης βρίσκονται τώρα στο κέντρο της πόλης της Γάζας, από την οποία έχουν φύγει 800.000 Παλαιστίνιοι.
Υπό αυτή την έννοια, όπως αναφέρει το Bloomberg, η πρόταση είναι γνωστή — και έχει απορριφθεί επανειλημμένα από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Το Ισραήλ έχει δηλώσει κατά το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο ετών ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αύριο αν η Χαμάς επέστρεφε τους ομήρους, αφοπλιζόταν και έφευγε σε εξορία. Η νέα προσέγγιση επίσης δεν κάνει καμία ουσιαστική, άμεση πρόταση για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, έναν στόχο που υποστηρίζει μεγάλο μέρος του κόσμου.
Το σχέδιο του Τραμπ, που ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει πράγματι νέα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς αμνηστίας σε κάθε μέλος της Χαμάς που παραδώσει τα όπλα του και δεσμευτεί για συνύπαρξη.
Επίσης, απομακρύνεται από την προηγούμενη ιδέα του Τραμπ να οδηγήσει τους κατοίκους της Γάζας στην εξορία, ενώ υπόσχεται μια τεράστια αύξηση της βοήθειας και της παγκόσμιας συμμετοχής για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης παράκτιας περιοχής.
Το βασικό ερώτημα είναι αν οι ηγέτες της Χαμάς αισθάνονται αρκετά ηττημένοι και πιεσμένοι ώστε να αποδεχθούν τελικά μια πρόταση που απορρίπτουν εδώ και καιρό. Η Χαμάς, την οποία οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση, θεωρεί τον εαυτό της ένα κίνημα αντίστασης αφιερωμένο στην καταστροφή του Ισραήλ.
Οι μεσολαβητές Αίγυπτος και Κατάρ έχουν παραδώσει την πρόταση των ΗΠΑ στη Χαμάς, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Qahera. Η οργάνωση δεν έχει ακόμη ανακοινώσει αν θα την αποδεχτεί ή όχι.
