Αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν τους ομήρους θα τους αφήσουμε να φύγουν, λέει ο Νετανιάχου
Αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν τους ομήρους θα τους αφήσουμε να φύγουν, λέει ο Νετανιάχου
Ο Νετανιάχου επανέλαβε την πάγια αντίθεσή του στο ενδεχόμενο η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επέτρεπε σε μέλη της Χαμάς ασφαλή διέλευση εφόσον βάλουν τέλος στον πόλεμο και απελευθερώσουν τους ομήρους, επαναλαμβάνοντας την απόρριψή του στην Παλαιστινιακή Αρχή ως αξιόπιστο διαχειριστή της μεταπολεμικής Γάζας.
Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι «οι λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν», προσθέτοντας: «Αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, τότε τους αφήνουμε να φύγουν».
«Αυτό είναι κάτι που έχω πει στο παρελθόν, αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί. Όλα αυτά, πιστεύω, είναι μέρος του σχεδίου. Δεν θα προκαταλάβω τίποτα, γιατί αυτές τις συζητήσεις τις κάνουμε ακριβώς τώρα», τόνισε, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Ο Νετανιάχου επανέλαβε την πάγια αντίθεσή του στο ενδεχόμενο η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, μια θέση που είχε διατυπώσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ταυτόχρονα δήλωσε ότι το Ισραήλ συνεργάζεται με την κυβέρνηση Τραμπ πάνω στο σχέδιο των 21 σημείων που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για το σχέδιο.
«Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του προέδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. «Ελπίζω να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, να απαλλαγούμε από την εξουσία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και να δημιουργηθεί ένα νέο μέλλον τόσο για τους κατοίκους της Γάζας όσο και για τους Ισραηλινούς, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Νωρίτερα, οι Times of Israel αποκάλυψαν το έγγραφο των 21 σημείων που περιγράφει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το σχέδιο καταρτίστηκε από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ με τη συμβολή του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και του Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ παρουσιάστηκε σε ορισμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Όπως σημειώνει η ισραηλινή εφημερίδα, η στροφή είναι θεαματική, αφού μόλις τον Φεβρουάριο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για ενδεχόμενη «μεταφορά» των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας. Τώρα το σχέδιο ενθαρρύνει ρητά την παραμονή τους, τη σταδιακή ανοικοδόμηση της περιοχής και μελλοντικά μια «πολιτική λύση» με προοπτική κράτους.
Η πρόταση περιέχει και «κόκκινες γραμμές» για την ισραηλινή πλευρά: πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, μηδενικός ρόλος της στην επόμενη διοίκηση, αποστρατιωτικοποίηση και διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης.
Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι «έντονη διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερις ημέρες και θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί», τονίζοντας ότι όλες οι χώρες της περιοχής συμμετέχουν, ενώ Ισραήλ και Χαμάς είναι ενήμερα σε όλα τα επίπεδα.
2. Ανοικοδόμηση της Γάζας προς όφελος των κατοίκων της.
3. Άμεσος τερματισμός του πολέμου με σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.
4. Απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 48 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας.
5. Απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και επιστροφή σορών Παλαιστινίων μετά την επιστροφή των ομήρων.
6. Αμνηστία για μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται σε ειρηνική συνύπαρξη – ασφαλής αποχώρηση για όσους θέλουν να φύγουν.
7. Μαζική εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας με τουλάχιστον 600 φορτηγά ημερησίως και έργα υποδομών.
8. Διανομή βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, Ερυθρά Ημισέληνος), χωρίς παρέμβαση Ισραήλ ή Χαμάς.
9. Διοίκηση από προσωρινή κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, υπό διεθνή εποπτεία, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής.
10. Οικονομικό σχέδιο ανοικοδόμησης, με εμπειρογνώμονες και επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.
11. Δημιουργία οικονομικής ζώνης με μειωμένους δασμούς και ειδικές ρυθμίσεις πρόσβασης.
12. Ενθάρρυνση παραμονής των Παλαιστινίων στη Γάζα, με δυνατότητα επιστροφής για όσους τυχόν φύγουν.
13. Καμία εμπλοκή της Χαμάς στη διακυβέρνηση – καταστροφή επιθετικών υποδομών (τούνελ κ.ά.).
14. Περιφερειακές εγγυήσεις ασφάλειας ώστε να τηρηθούν οι όροι και να πάψει η Γάζα να αποτελεί απειλή.
15. Διεθνής δύναμη σταθεροποίησης για να εποπτεύει την ασφάλεια και να εκπαιδεύει παλαιστινιακή αστυνομία.
16. Δέσμευση του Ισραήλ να μην καταλάβει ή προσαρτήσει τη Γάζα, με σταδιακή παράδοση εδαφών στη διεθνή δύναμη.
17. Εφαρμογή των όρων ακόμη και μερικώς, σε περιοχές που θα εκκενωθούν, αν η Χαμάς αρνηθεί το σχέδιο.
18. Δέσμευση Ισραήλ να μην πλήξει το Κατάρ, με αναγνώριση του ρόλου του στη μεσολάβηση.
19. Διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού, με διαθρησκιακό διάλογο για αλλαγή αφηγήματος.
20. Όταν προχωρήσει η ανοικοδόμηση και η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή αξιόπιστη πορεία προς παλαιστινιακό κράτος.
21. Εγκαθίδρυση διαλόγου ΗΠΑ – Ισραήλ – Παλαιστινίων για «πολιτικό ορίζοντα» ειρηνικής συνύπαρξης.
Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι «οι λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν», προσθέτοντας: «Αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, τότε τους αφήνουμε να φύγουν».
«Αυτό είναι κάτι που έχω πει στο παρελθόν, αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί. Όλα αυτά, πιστεύω, είναι μέρος του σχεδίου. Δεν θα προκαταλάβω τίποτα, γιατί αυτές τις συζητήσεις τις κάνουμε ακριβώς τώρα», τόνισε, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Ο Νετανιάχου επανέλαβε την πάγια αντίθεσή του στο ενδεχόμενο η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, μια θέση που είχε διατυπώσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ταυτόχρονα δήλωσε ότι το Ισραήλ συνεργάζεται με την κυβέρνηση Τραμπ πάνω στο σχέδιο των 21 σημείων που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για το σχέδιο.
«Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του προέδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. «Ελπίζω να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, να απαλλαγούμε από την εξουσία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και να δημιουργηθεί ένα νέο μέλλον τόσο για τους κατοίκους της Γάζας όσο και για τους Ισραηλινούς, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Νωρίτερα, οι Times of Israel αποκάλυψαν το έγγραφο των 21 σημείων που περιγράφει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το σχέδιο καταρτίστηκε από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ με τη συμβολή του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και του Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ παρουσιάστηκε σε ορισμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Το σχέδιο των 21 σημείων
Όπως σημειώνει η ισραηλινή εφημερίδα, η στροφή είναι θεαματική, αφού μόλις τον Φεβρουάριο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για ενδεχόμενη «μεταφορά» των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας. Τώρα το σχέδιο ενθαρρύνει ρητά την παραμονή τους, τη σταδιακή ανοικοδόμηση της περιοχής και μελλοντικά μια «πολιτική λύση» με προοπτική κράτους.
Οι βασικές αρχέςΤο σχέδιο προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων, μαζική ανθρωπιστική βοήθεια, προσωρινή διοίκηση από Παλαιστινίους τεχνοκράτες, πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και συμμετοχή διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης. Στον ορίζοντα, η πιθανότητα αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους μετά την αναμόρφωση της Παλαιστινιακής Αρχής.
Η πρόταση περιέχει και «κόκκινες γραμμές» για την ισραηλινή πλευρά: πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, μηδενικός ρόλος της στην επόμενη διοίκηση, αποστρατιωτικοποίηση και διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης.
Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι «έντονη διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερις ημέρες και θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί», τονίζοντας ότι όλες οι χώρες της περιοχής συμμετέχουν, ενώ Ισραήλ και Χαμάς είναι ενήμερα σε όλα τα επίπεδα.
Τα 21 σημεία του αμερικανικού σχεδίου1. Η Γάζα θα γίνει αποστρατιωτικοποιημένη, αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, χωρίς να συνιστά απειλή για τους γείτονές της.
2. Ανοικοδόμηση της Γάζας προς όφελος των κατοίκων της.
3. Άμεσος τερματισμός του πολέμου με σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.
4. Απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 48 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας.
5. Απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και επιστροφή σορών Παλαιστινίων μετά την επιστροφή των ομήρων.
6. Αμνηστία για μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται σε ειρηνική συνύπαρξη – ασφαλής αποχώρηση για όσους θέλουν να φύγουν.
7. Μαζική εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας με τουλάχιστον 600 φορτηγά ημερησίως και έργα υποδομών.
8. Διανομή βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, Ερυθρά Ημισέληνος), χωρίς παρέμβαση Ισραήλ ή Χαμάς.
9. Διοίκηση από προσωρινή κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, υπό διεθνή εποπτεία, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής.
10. Οικονομικό σχέδιο ανοικοδόμησης, με εμπειρογνώμονες και επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.
11. Δημιουργία οικονομικής ζώνης με μειωμένους δασμούς και ειδικές ρυθμίσεις πρόσβασης.
12. Ενθάρρυνση παραμονής των Παλαιστινίων στη Γάζα, με δυνατότητα επιστροφής για όσους τυχόν φύγουν.
13. Καμία εμπλοκή της Χαμάς στη διακυβέρνηση – καταστροφή επιθετικών υποδομών (τούνελ κ.ά.).
14. Περιφερειακές εγγυήσεις ασφάλειας ώστε να τηρηθούν οι όροι και να πάψει η Γάζα να αποτελεί απειλή.
15. Διεθνής δύναμη σταθεροποίησης για να εποπτεύει την ασφάλεια και να εκπαιδεύει παλαιστινιακή αστυνομία.
16. Δέσμευση του Ισραήλ να μην καταλάβει ή προσαρτήσει τη Γάζα, με σταδιακή παράδοση εδαφών στη διεθνή δύναμη.
17. Εφαρμογή των όρων ακόμη και μερικώς, σε περιοχές που θα εκκενωθούν, αν η Χαμάς αρνηθεί το σχέδιο.
18. Δέσμευση Ισραήλ να μην πλήξει το Κατάρ, με αναγνώριση του ρόλου του στη μεσολάβηση.
19. Διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού, με διαθρησκιακό διάλογο για αλλαγή αφηγήματος.
20. Όταν προχωρήσει η ανοικοδόμηση και η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή αξιόπιστη πορεία προς παλαιστινιακό κράτος.
21. Εγκαθίδρυση διαλόγου ΗΠΑ – Ισραήλ – Παλαιστινίων για «πολιτικό ορίζοντα» ειρηνικής συνύπαρξης.
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα