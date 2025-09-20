Γκουτέρες: Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ

«Θεωρώ πως είναι σημαντικό το Ισραήλ να αισθάνεται ολοένα πιο απομονωμένο ώστε να πειστεί να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το θέμα της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης