Intervision: Αυτό το Σάββατο η «ρωσική Eurovision» που αναβιώνει η Μόσχα ως απάντηση στις «διεφθαρμένες» δυτικές αξίες

Δείτε ποιοι θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό που δημιουργήθηκε τη σοβιετική εποχή - Οι δηλώσεις του Λαβρόφ για την Κοντσίτα Βουρστ, ο κανονισμός για τη γλώσσα και η διαφήμιση στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης

