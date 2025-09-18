Δικαστήριο στις ΗΠΑ διέταξε την απέλαση του φοιτητή Χαλίλ, οργανωτή κινητοποιήσεων υπέρ των Παλαιστινίων

Ο νεαρός θα πρέπει να «απελαθεί στην Αλγερία ή εναλλακτικά στη Συρία», λόγω παρατυπίας σε αίτηση για άδεια διαμονής που είχε υποβάλει, αναφέρει η απόφαση