Δικαστήριο στις ΗΠΑ διέταξε την απέλαση του φοιτητή Χαλίλ, οργανωτή κινητοποιήσεων υπέρ των Παλαιστινίων
Ο νεαρός θα πρέπει να «απελαθεί στην Αλγερία ή εναλλακτικά στη Συρία», λόγω παρατυπίας σε αίτηση για άδεια διαμονής που είχε υποβάλει, αναφέρει η απόφαση
Αμερικανίδα δικαστής διέταξε την απέλαση του αγωνιστή για την παλαιστινιακή υπόθεση Μαχμούντ Χαλίλ στην Αλγερία ή στη Συρία, με απόφασή του η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη.
Η ηγετική μορφή του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη, θα πρέπει να «απελαθεί από τις ΗΠΑ στην Αλγερία, ή εναλλακτικά στη Συρία», λόγω παρατυπίας σε αίτηση για άδεια διαμονής που είχε υποβάλει, αποφάσισε η δικαστής Τζέιμι Κόμανς στη Λουιζιάνα.
Γεννημένος στη Συρία, παιδί παλαιστινίων γονιών, κάτοχος άδειας μόνιμης παραμονής στην αμερικανική επικράτεια, ο Μαχμούντ Χαλίλ συνελήφθη την 8η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη από ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία συναρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση, την ICE. Αφέθηκε ελεύθερος την 21η Ιουνίου, όμως η διαδικασία απέλασής του συνεχίστηκε.
Ο νεαρός, που μόλις πήρε πτυχίο από το Κολούμπια, είναι παντρεμένος με οδοντίατρο γεννημένη στο Μίσιγκαν, η οποία γέννησε τον γιό τους ενώ εκείνος τελούσε υπό κράτηση.
Σύμβολο της βούλησης του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παταχτεί το κίνημα υποστήριξης στην Παλαιστίνη στις πανεπιστημιουπόλεις, που ο ρεπουμπλικάνος ταυτίζει με τον «αντισημιτισμό», ο Μαχμούντ Χαλίλ κατηγορήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση πως είναι «υποστηρικτής της Χαμάς».
Στην απόφασή της (στην οποία πάντως μπορεί να ασκηθεί έφεση) η δικάστρια εκτιμά πως οι παρατυπίες που προσάπτονται στον κ. Χαλίλ στην αίτησή του για να του δοθεί άδεια μόνιμης παραμονής δεν κάτι που ξέχασε, ούτε κάτι που έκανε άνθρωπος «κακώς πληροφορημένος ή ανεπαρκώς μορφωμένος», αλλά «εσκεμμένη» προσπάθεια να «παρουσιαστούν γεγονότα με ανακριβή τρόπο».
Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την ACLU, οργάνωση υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, ο κ. Χαλίλ αντέδρασε στη δικαστική διαταγή απέλασής του σχολιάζοντας πως «δεν είναι έκπληξη το ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να υιοθετεί μέτρα αντιποίνων σε βάρος μου επειδή άσκησα το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης».
