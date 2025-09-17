Η Ρωσία θέλει να αποκαταστήσει τις απευθείας πτήσεις στις ΗΠΑ - «Δεν υπάρχει ακόμα ανταπόκριση από την Ουάσινγκτον»
Μόσχα και Ουάσινγκτον επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν συνάντηση - μέσω αντιπροσωπειών - για τη βελτίωση στις σχέσεις τους πριν από το τέλος του φθινοπώρου

Η Ρωσία θέλει να αποκαταστήσει τις απευθείας πτήσεις στις ΗΠΑ - «Δεν υπάρχει ακόμα ανταπόκριση από την Ουάσινγκτον»
Την αποκατάσταση των άμεσων πτήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμεί η Ρωσία και έχει αρχίσει να εργάζεται γι' αυτό, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη κατάλληλη ανταπόκριση από την αμερικανική πλευρά, δήλωσε ο Ρώσος Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σε δημοσιογράφους.

«Από την πλευρά μας, σήμερα, στον διμερή διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρωνόμαστε, μεταξύ άλλων, στην αποκατάσταση των άμεσων πτήσεων. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη η κατάλληλη ανταπόκριση από την αμερικανική πλευρά. Κάνουμε επιπλέον προσπάθειες, και οι αρμόδιες υπηρεσίες και δομές μας συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά», ανέφερε ο Ριαμπκόφ.

«Ελπίζουμε ότι μέχρι τη στιγμή που θα επαναρχίσουν οι λεγόμενες "διμερείς διαβουλεύσεις" που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες, θα διαμορφωθεί μια πιο εποικοδομητική στάση στην Ουάσιγκτον και θα προχωρήσουμε σε πραγματική πρόοδο στην επίλυση αυτού του ζητήματος», πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός.

Νωρίτερα, ο ίδιος ανέφερε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν άλλη μία συνάντηση για τη βελτίωση στις σχέσεις τους πριν από το τέλος του φθινοπώρου.

Συζητήσεις για τρόπους ομαλοποίησης της λειτουργίας των ρωσικών και αμερικανικών πρεσβειών και την αντιμετώπιση προβλημάτων στις διμερείς σχέσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Φεβρουαρίου και στις 10 Απριλίου.


