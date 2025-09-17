Η Ρωσία θέλει να αποκαταστήσει τις απευθείας πτήσεις στις ΗΠΑ - «Δεν υπάρχει ακόμα ανταπόκριση από την Ουάσινγκτον»
Η Ρωσία θέλει να αποκαταστήσει τις απευθείας πτήσεις στις ΗΠΑ - «Δεν υπάρχει ακόμα ανταπόκριση από την Ουάσινγκτον»
Μόσχα και Ουάσινγκτον επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν συνάντηση - μέσω αντιπροσωπειών - για τη βελτίωση στις σχέσεις τους πριν από το τέλος του φθινοπώρου
Την αποκατάσταση των άμεσων πτήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμεί η Ρωσία και έχει αρχίσει να εργάζεται γι' αυτό, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη κατάλληλη ανταπόκριση από την αμερικανική πλευρά, δήλωσε ο Ρώσος Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σε δημοσιογράφους.
«Από την πλευρά μας, σήμερα, στον διμερή διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρωνόμαστε, μεταξύ άλλων, στην αποκατάσταση των άμεσων πτήσεων. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη η κατάλληλη ανταπόκριση από την αμερικανική πλευρά. Κάνουμε επιπλέον προσπάθειες, και οι αρμόδιες υπηρεσίες και δομές μας συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά», ανέφερε ο Ριαμπκόφ.
«Ελπίζουμε ότι μέχρι τη στιγμή που θα επαναρχίσουν οι λεγόμενες "διμερείς διαβουλεύσεις" που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες, θα διαμορφωθεί μια πιο εποικοδομητική στάση στην Ουάσιγκτον και θα προχωρήσουμε σε πραγματική πρόοδο στην επίλυση αυτού του ζητήματος», πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός.
Νωρίτερα, ο ίδιος ανέφερε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν άλλη μία συνάντηση για τη βελτίωση στις σχέσεις τους πριν από το τέλος του φθινοπώρου.
Συζητήσεις για τρόπους ομαλοποίησης της λειτουργίας των ρωσικών και αμερικανικών πρεσβειών και την αντιμετώπιση προβλημάτων στις διμερείς σχέσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Φεβρουαρίου και στις 10 Απριλίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Οικογένεια Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του Γιώργου – Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια και η υγεία του
Λόγια, λόγια, λόγια: Οι ισχυροί του αραβικού κόσμου «θύμωσαν» με την επιθετικότητα του Ισραήλ, αλλά μένουν άπραγοι - Το «όπλο» του πετρελαίου και γιατί δεν το χρησιμοποιούν
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
«Από την πλευρά μας, σήμερα, στον διμερή διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρωνόμαστε, μεταξύ άλλων, στην αποκατάσταση των άμεσων πτήσεων. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη η κατάλληλη ανταπόκριση από την αμερικανική πλευρά. Κάνουμε επιπλέον προσπάθειες, και οι αρμόδιες υπηρεσίες και δομές μας συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά», ανέφερε ο Ριαμπκόφ.
«Ελπίζουμε ότι μέχρι τη στιγμή που θα επαναρχίσουν οι λεγόμενες "διμερείς διαβουλεύσεις" που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες, θα διαμορφωθεί μια πιο εποικοδομητική στάση στην Ουάσιγκτον και θα προχωρήσουμε σε πραγματική πρόοδο στην επίλυση αυτού του ζητήματος», πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός.
Νωρίτερα, ο ίδιος ανέφερε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν άλλη μία συνάντηση για τη βελτίωση στις σχέσεις τους πριν από το τέλος του φθινοπώρου.
Συζητήσεις για τρόπους ομαλοποίησης της λειτουργίας των ρωσικών και αμερικανικών πρεσβειών και την αντιμετώπιση προβλημάτων στις διμερείς σχέσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Φεβρουαρίου και στις 10 Απριλίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Οικογένεια Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του Γιώργου – Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια και η υγεία του
Λόγια, λόγια, λόγια: Οι ισχυροί του αραβικού κόσμου «θύμωσαν» με την επιθετικότητα του Ισραήλ, αλλά μένουν άπραγοι - Το «όπλο» του πετρελαίου και γιατί δεν το χρησιμοποιούν
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα