Αφαίρεση μπαταριών από αναπηρικά αμαξίδια πριν από την επιβίβαση ταξιδιωτών ζητά αεροπορική εταιρεία στις ΗΠΑ

Η αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή πως θα αξιώνει από τους ταξιδιώτες να αφαιρούν τις αποσπώμενες μπαταρίες λιθίου από αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ πριν από την επιβίβαση τους, επικαλούμενη τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.Το νέο μέτρο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τον Ιανουάριο η Southwest Airlines θα ανακοινώσει νέα όρια μεγέθους για τις μπαταρίες λιθίου.Την Τρίτη, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας προς τις αεροπορικές εταιρείες, επικαλούμενη μεγάλο αριθμό σοβαρών περιστατικών που έχουν καταγραφεί.