Αφαίρεση μπαταριών από αναπηρικά αμαξίδια πριν από την επιβίβαση ταξιδιωτών ζητά αεροπορική εταιρεία στις ΗΠΑ
Αφαίρεση μπαταριών από αναπηρικά αμαξίδια πριν από την επιβίβαση ταξιδιωτών ζητά αεροπορική εταιρεία στις ΗΠΑ

Το μέτρο της Southwest αφορά και τα σκούτερ ενώ έρχεται έπειτα από προειδοποιήσεις της αμερικανικής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Η αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή πως θα αξιώνει από τους ταξιδιώτες να αφαιρούν τις αποσπώμενες μπαταρίες λιθίου από αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ πριν από την επιβίβαση τους, επικαλούμενη τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Το νέο μέτρο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τον Ιανουάριο η Southwest Airlines θα ανακοινώσει νέα όρια μεγέθους για τις μπαταρίες λιθίου.

Την Τρίτη, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας προς τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν τις μπαταρίες λιθίου στον χώρο της καμπίνας των επιβατών, επικαλούμενη μεγάλο αριθμό σοβαρών περιστατικών που έχουν καταγραφεί.


