Τουσκ: Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αναχαίτιση ξένων drones που μπήκαν στην Πολωνία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στρατιωτική επιχείρηση στην Πολωνία μετά από πολλαπλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, πιθανότατα από ρωσικά drones, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώνεται απευθείας από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.Ο Τουσκ έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο X ότι βρίσκεται σεμε το υπουργείο Άμυνας, ενώ έλαβε άμεση ενημέρωση από τον επιχειρησιακό διοικητή για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, το πρωί σημειώθηκαν επανειλημμένες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από αντικείμενα τύπου drone και αναπτύχθηκαν μέσα για την εξουδετέρωση των στόχων αυτών. Ουκρανικές πηγές ανέφεραν πως επρόκειτο για UAVs που εστάλησαν από τη Ρωσία σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας.«Έγινε χρήση όπλων και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό των καταρριφθέντων αντικειμένων», τόνισε το γενικό επιτελείο, επιβεβαιώνοντας ότι η Πολωνία απάντησε με στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την εθνική της κυριαρχία. Παράλληλα, ζητήθηκε από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για διακοπή λειτουργίας σε(τα δύο εκ των οποίων στη).Η κυβέρνηση της Βαρσοβίας δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή τον αριθμό των παραβιάσεων, ωστόσο το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην περιοχή για την ασφάλεια των συνόρων και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Ειδήσεις σήμερα:

