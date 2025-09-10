Τουσκ: Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αναχαίτιση ξένων drones που μπήκαν στην Πολωνία
Οι Πολωνοί μιλούν για επανηλειμμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ξένα αντικείμενα (οι Ουκρανοί μίλησαν ξεκάθαρα για ρωσικά drones) - Έκκληση στους πολίτες να μείνουν σπίτια τους - Έκλεισαν αεροδρόμια
Σε εξέλιξη βρίσκεται στρατιωτική επιχείρηση στην Πολωνία μετά από πολλαπλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, πιθανότατα από ρωσικά drones, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ενημερώνεται απευθείας από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο Τουσκ έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο X ότι βρίσκεται σε «συνεχή επαφή» με το υπουργείο Άμυνας, ενώ έλαβε άμεση ενημέρωση από τον επιχειρησιακό διοικητή για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, το πρωί σημειώθηκαν επανειλημμένες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από αντικείμενα τύπου drone και αναπτύχθηκαν μέσα για την εξουδετέρωση των στόχων αυτών. Ουκρανικές πηγές ανέφεραν πως επρόκειτο για UAVs που εστάλησαν από τη Ρωσία σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας.
«Έγινε χρήση όπλων και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό των καταρριφθέντων αντικειμένων», τόνισε το γενικό επιτελείο, επιβεβαιώνοντας ότι η Πολωνία απάντησε με στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την εθνική της κυριαρχία. Παράλληλα, ζητήθηκε από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για διακοπή λειτουργίας σε τέσσερα πολωνικά αεροδρόμια (τα δύο εκ των οποίων στη Βαρσοβία).
Η κυβέρνηση της Βαρσοβίας δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή τον αριθμό των παραβιάσεων, ωστόσο το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην περιοχή για την ασφάλεια των συνόρων και την προστασία κρίσιμων υποδομών.
Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025
