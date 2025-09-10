Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Κλείσιμο

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας από τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσωΣυναγερμός σήμανε και στην Πολωνία, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να τονίζουν ότι ο εναέριος χώρος της χώραςκατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Επιπλέον, σημείωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τον «εντοπισμό και την εξουδετέρωση των στόχων» και ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι κυριότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται σε περιοχές κοντά στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία.Την ίδια στιγμή, οι Ουκρανοί έκαναν λόγο για μεγάλους αριθμούς εχθρικώνσε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στη δύση. Εκρήξεις ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, σεκαιΗ ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο τηςκαι «απειλούσαν» την πόληΗ διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της () για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.«Προσοχή, τη νύχτα της 9ης προς την 10η Σεπτεμβρίου 2025. Η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποιεί περαιτέρω μαζικές επιθέσεις σε στόχους που βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Επιχειρησιακός Διοικητής της Διοίκησης Εναέριου Χώρου έχει ενεργοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα επίγεια συστήματα αεροπορικής άμυνας και ραντάρ έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.