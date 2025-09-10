Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Drones Πολωνία Πόλεμος στην Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Οι Ουκρανοί γνωστοποίησαν πως τα ρωσικά drones πέρασαν και στον πολωνικό εναέριο χώρο - Σε μέγιστο επίπεδο συναγερμού η Βαρσοβία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ - Για πολλαπλές παραβιάσεις έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τουσκ

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
UPD: 14 ΣΧΟΛΙΑ
Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας από τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Συναγερμός σήμανε και στην Πολωνία, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να τονίζουν ότι ο εναέριος χώρος της χώρας «παραβιάστηκε επανειλημμένα από αντικείμενα τύπου drone» κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Επιπλέον, σημείωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τον «εντοπισμό και την εξουδετέρωση των στόχων» και ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι κυριότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται σε περιοχές κοντά στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία.



Την ίδια στιγμή, οι Ουκρανοί έκαναν λόγο για μεγάλους αριθμούς εχθρικών UAVs σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στη δύση. Εκρήξεις ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, σε Κίεβο και Λβιβ.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.



Κλείσιμο
Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της (ΝΑΤΟ) για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.



«Προσοχή, τη νύχτα της 9ης προς την 10η Σεπτεμβρίου 2025. Η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποιεί περαιτέρω μαζικές επιθέσεις σε στόχους που βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Επιχειρησιακός Διοικητής της Διοίκησης Εναέριου Χώρου έχει ενεργοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα επίγεια συστήματα αεροπορικής άμυνας και ραντάρ έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.



Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούσαν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.

Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία

Τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροδρομίου στη Βαρσοβία, έκλεισαν μετά τις αναφορές για τα ρωσικά drones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δύο αεροδρόμια στην πρωτεύουσα - το μεγάλο αεροδρόμιο Chopin και το αεροδρόμιο Warsaw Modlin - διέκοψαν τη λειτουργία τους. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, έκλεισαν το αεροδρόμιο Rzeszów-Jasionka - το αεροδρόμιο που βρίσκεται πλησιέστερα στην Ουκρανία - και το αεροδρόμιο Lublin.

Τουσκ: Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αναχαίτιση ξένων drones

Σε εξέλιξη βρίσκεται στρατιωτική επιχείρηση στην Πολωνία μετά από πολλαπλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, πιθανότατα από ρωσικά drones, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ενημερώνεται απευθείας από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Τουσκ έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο X ότι βρίσκεται σε «συνεχή επαφή» με το υπουργείο Άμυνας, ενώ έλαβε άμεση ενημέρωση από τον επιχειρησιακό διοικητή για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.




Ειδήσεις σήμερα:

Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»

Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ

Ξέσπασε για την κριτική στην Εθνική ποδοσφαίρου ο Παπανικολάου: «Πρέπει να αλλάξουμε τσιπάκι σαν λαός, όχι στην τοξικότητα»
UPD: 14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης