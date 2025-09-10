Πρόσθετους δασμούς σε Κίνα και Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, θέλει ο Τραμπ σε συνεργασία με την ΕΕ
Πρόσθετους δασμούς σε Κίνα και Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, θέλει ο Τραμπ σε συνεργασία με την ΕΕ

Την ίδια ώρα, πάντως, τονίζει πως θέλει να ξεπεράσει τα εμπόδια που υπάρχουν στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ινδίας

Πρόσθετους δασμούς σε Κίνα και Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, θέλει ο Τραμπ σε συνεργασία με την ΕΕ
Η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί να συντονίσει το βήμα της με τις ΗΠΑ, προκειμένου να περιοριστεί η χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε ψηφιακά για λίγη ώρα σε συζήτηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για τα μέτρα, που ενδέχεται να ωθήσουν τις Βρυξέλλες να ανακοινώσουν επιπλέον τελωνειακούς δασμούς της τάξης του 50% ως και του 100% σε προϊόντα που εισάγουν από την Κίνα και την Ινδία, τις χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ως προς τις αγορές ρωσικού αργού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο μεταξύ, την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ δήλωνε πως εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ινδίας βρίσκονται σε συζητήσεις για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και προανήγγειλε επικοινωνία του ίδιου με τον Μόντι.



