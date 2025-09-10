Πρόσθετους δασμούς σε Κίνα και Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, θέλει ο Τραμπ σε συνεργασία με την ΕΕ

Η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως στηνκαι στην, και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί να συντονίσει το βήμα της με τις ΗΠΑ, προκειμένου να περιοριστεί η χρηματοδότηση του πολέμου τηςστην Ουκρανία, δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο αμερικανός αξιωματούχος.Ο Αμερικανός πρόεδροςσυμμετείχε ψηφιακά για λίγη ώρα σε συζήτηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για τα μέτρα, που ενδέχεται να ωθήσουν τις Βρυξέλλες να ανακοινώσουν επιπλέον τελωνειακούς δασμούς της τάξης του 50% ως και του 100% σε προϊόντα που εισάγουν από την Κίνα και την Ινδία, τις χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ως προς τις αγορές ρωσικού αργού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.Στο μεταξύ, την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ δήλωνε πως εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ινδίας βρίσκονται σε συζητήσεις για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και προανήγγειλε επικοινωνία του ίδιου με τον

