Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Πρόσθετους δασμούς σε Κίνα και Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, θέλει ο Τραμπ σε συνεργασία με την ΕΕ
Πρόσθετους δασμούς σε Κίνα και Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, θέλει ο Τραμπ σε συνεργασία με την ΕΕ
Την ίδια ώρα, πάντως, τονίζει πως θέλει να ξεπεράσει τα εμπόδια που υπάρχουν στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ινδίας
Η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί να συντονίσει το βήμα της με τις ΗΠΑ, προκειμένου να περιοριστεί η χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο αμερικανός αξιωματούχος.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε ψηφιακά για λίγη ώρα σε συζήτηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για τα μέτρα, που ενδέχεται να ωθήσουν τις Βρυξέλλες να ανακοινώσουν επιπλέον τελωνειακούς δασμούς της τάξης του 50% ως και του 100% σε προϊόντα που εισάγουν από την Κίνα και την Ινδία, τις χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ως προς τις αγορές ρωσικού αργού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Στο μεταξύ, την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ δήλωνε πως εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ινδίας βρίσκονται σε συζητήσεις για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και προανήγγειλε επικοινωνία του ίδιου με τον Μόντι.
Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»
Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ
Ξέσπασε για την κριτική στην Εθνική ποδοσφαίρου ο Παπανικολάου: «Πρέπει να αλλάξουμε τσιπάκι σαν λαός, όχι στην τοξικότητα»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε ψηφιακά για λίγη ώρα σε συζήτηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για τα μέτρα, που ενδέχεται να ωθήσουν τις Βρυξέλλες να ανακοινώσουν επιπλέον τελωνειακούς δασμούς της τάξης του 50% ως και του 100% σε προϊόντα που εισάγουν από την Κίνα και την Ινδία, τις χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ως προς τις αγορές ρωσικού αργού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Στο μεταξύ, την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ δήλωνε πως εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ινδίας βρίσκονται σε συζητήσεις για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και προανήγγειλε επικοινωνία του ίδιου με τον Μόντι.
I am pleased to announce that India, and the United States of America, are continuing negotiations to address the Trade Barriers between our two Nations. I look forward to speaking with my very good friend, Prime Minister Modi, in the upcoming weeks. I feel certain that there…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 9, 2025
Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»
Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ
Ξέσπασε για την κριτική στην Εθνική ποδοσφαίρου ο Παπανικολάου: «Πρέπει να αλλάξουμε τσιπάκι σαν λαός, όχι στην τοξικότητα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα