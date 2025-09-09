Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο - Drone χτύπησε αυτοκίνητο νότια της Βηρυτού
Το Ισραήλ διεξάγει τακτικά πλήγματα, υποστηρίζοντας κυρίως ότι στοχοθετεί εγκαταστάσεις και μέλη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ
Ισραηλινό drone εξαπέλυσε επίθεση σε αυτοκίνητο περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων. Το πλήγμα σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις αεροπορικές επιδρομές σε ανατολικές περιοχές του Λιβάνου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι.
Σε πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βρίσκεται ένα απανθρακωμένο μικρό αυτοκίνητο, το οποίο είχε πέσει πάνω στον τοίχο ενός τζαμιού ανάμεσα στους οικισμούς Ζιγέ και Μπάρζα.
«Ένα εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε πριν από λίγο ένα όχημα κοντά σ' ένα τζαμί» σ' αυτό τον τομέα, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ διεξάγει τακτικά πλήγματα, υποστηρίζοντας κυρίως ότι στοχοθετεί εγκαταστάσεις και μέλη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.
Χθες, Δευτέρα, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίσθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιφέρεια του Χερμέλ, στο βορειοανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.
Στο X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράι δήλωσε πως η ισραηλινή αεροπορία στοχοθέτησε «εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων θέσεις της δύναμης Ραντουάν», επίλεκτης μονάδας του κινήματος.
Ο λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν «καταδίκασε σθεναρά» τις χθεσινές «επιθέσεις», που σημειώθηκαν την ώρα που ο λιβανικός στρατός πρόκειται να αρχίσει την εφαρμογή ενός σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.
Το φιλοϊρανικό κίνημα, σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, βγήκε πολύ εξασθενημένο από τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, στον οποίο έβαλε τέλος το Νοέμβριο 2024 μια κατάπαυση του πυρός.
An Israeli drone attacked a vehicle a short while ago in Barja, Lebanon’s Chouf district. pic.twitter.com/T58MHBDbbC— The Cradle (@TheCradleMedia) September 9, 2025
An Israeli drone strike targeted a vehicle in the town of Barja, Lebanon.— PressTV Extra (@PresstvExtra) September 9, 2025
Follow: https://t.co/7Dg3b41PJ5 pic.twitter.com/968bU6G4Ph
