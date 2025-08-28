Αντιδράσεις για αεροπορική η οποία θα υποχρεώνει τους παχύσαρκους να αγοράζουν δύο θέσεις

Αντιδράσεις επιβατών και ταξιδιωτικών συμβούλων

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines αλλάζει τους κανονισμούς της για τους παχύσαρκους επιβάτες, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις.Μέχρι σήμερα, οι ταξιδιώτες που δεν χωρούσαν ανάμεσα στα δύο μπράτσα του καθίσματος είχαν δύο επιλογές: είτε να αγοράσουν εκ των προτέρων μια δεύτερη θέση και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων αργότερα, είτε να ζητήσουν δωρεάν μια δεύτερη θέση απευθείας στο αεροδρόμιο.Από τις 27 Ιανουαρίου 2026, όμως, η πολιτική αυτή αλλάζει ριζικά: οι επιβάτες θα είναι υποχρεωμένοι να κλείνουν και να πληρώνουν εκ των προτέρων μια επιπλέον θέση. Η επιστροφή χρημάτων δεν θα είναι πλέον εγγυημένη, αλλά θα εξαρτάται από το αν υπήρξε έστω μία κενή θέση στην πτήση και εφόσον η κράτηση έγινε στην ίδια κατηγορία. Παράλληλα, το αίτημα επιστροφής θα πρέπει να υποβληθεί εντός 90 ημερών. «Οι πελάτες που δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο στο κάθισμα θα υποχρεούνται να αγοράζουν μια επιπλέον θέση και να πληρώνουν τα σχετικά τέλη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.Η αλλαγή έχει ήδη ξεσηκώσει αντιδράσεις από την κοινότητα των υπέρβαρων ταξιδιωτών. Ο Jason Vaughn, ταξιδιωτικός πράκτορας και δημιουργός του ιστότοπου Fat Travel Tested, δήλωσε πως η υφιστάμενη πολιτική της Southwest είχε συμβάλει σε μια πιο άνετη εμπειρία για τους ίδιους, διασφαλίζοντας παράλληλα τον χώρο όλων των επιβατών. «Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα κάνει την εμπειρία της πτήσης χειρότερη για όλους», υπογράμμισε.Με αυτή την απόφαση, η Southwest γίνεται η πρώτη μεγάλη αμερικανική αεροπορική που καθιστά υποχρεωτική την αγορά δεύτερου καθίσματος για όσους δεν χωρούν σε ένα, εισάγοντας έναν νέο —και αμφιλεγόμενο— κανόνα που αναμένεται να συζητηθεί έντονα τους επόμενους μήνες.