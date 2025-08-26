Η Λίζα Κουκ προσφεύγει στη δικαιοσύνη αφού ο Τραμπ την απέλυσε από τη Fed
Η Λίζα Κουκ προσφεύγει στη δικαιοσύνη αφού ο Τραμπ την απέλυσε από τη Fed
«Δεν θα παραιτηθώ, θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία, όπως κάνω από το 2022», είπε η ίδια σε ανακοίνωσή της - Νομικά ερωτήματα για την εξουσία του προέδρου
Στη δικαιοσύνη σκοπεύει να απευθυνθεί η Λίζα Κουκ, έπειτα από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να την απολύσει από το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).
Σύμφωνα με το BBC, η ίδια δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσία να την απολύσει και ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για την απόφαση αυτή. «Η απόπειρά του να την απολύσει, βασιζόμενος αποκλειστικά σε μια συστατική επιστολή, στερείται οποιασδήποτε πραγματικής ή νομικής βάσης», δήλωσε ο δικηγόρος της Κουκ, Έιμπ Ντέιβιντ Λόουελ, σε ανακοίνωσή του την Τρίτη. «Θα καταθέσουμε αγωγή αμφισβητώντας αυτή την παράνομη ενέργεια».
Σημειώνεται ότι η Κουκ είναι ένα από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Fed και, σε αυτή της τη θέση, συμμετέχει στην 12μελή επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των επιτοκίων στις ΗΠΑ.
Επιπλέον, σε ανακοίνωσή της, η Λίζα Κουκ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «υποτίθεται ότι με απέλυσε “για κάποιο λόγο” όταν δεν υπάρχει κανένας λόγος σύμφωνα με το νόμο και δεν έχει την εξουσία να το κάνει. Δεν θα παραιτηθώ. Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία, όπως κάνω από το 2022».
Σημειώνεται πως η κίνηση αυτή του Αμερικανού προέδρου δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του θεσμού και πυροδοτεί έντονη αντιπαράθεση για τη νομιμότητα και τις συνέπειές της.
Η πρωτοφανής αυτή κίνηση συνιστά σημαντική κλιμάκωση στη σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο έχει κατηγορεί ότι καθυστερεί υπερβολικά να μειώσει τα επιτόκια.
Η απομάκρυνση της Λίζα Κουκ δίνει στον Τραμπ την ευκαιρία να τοποθετήσει νέο πρόσωπο στο Δ.Σ. της Fed, αλλάζοντας τις ισορροπίες υπέρ της μείωσης των επιτοκίων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι Κουκ είναι η πρώτη Αφροαμερικανίδα γυναίκα που υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed. Είχε προταθεί ως υποψήφια για τη θέση από τον Τζο Μπάιντεν τον Ιανουάριο του 2022 και είχε εκλεγεί στη θέση τον Μάιο του ίδιου έτους.
Η Κουκ έχει πρόσφατα βρεθεί στο στόχαστρο του Τραμπ και μελών της κυβέρνησής του για φερόμενη εμπλοκή της σε υποθέσεις απάτης στεγαστικών δανείων.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να διερευνήσει αυτές τις κατηγορίες, οι οποίες διατυπώθηκαν αρχικά από τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στέγασης Μπιλ Πάλτε.
Παραμένει ασαφές εάν ο Τραμπ διαθέτει τη νομική εξουσία να αποπέμψει την Κουκ με βάση τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Ο νόμος προβλέπει ότι ο πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Fed «για λόγο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει επακριβώς τι συνιστά τέτοιον λόγο.
Αν και η απόφαση μπορεί να αμφισβητηθεί στα δικαστήρια, ακόμη και να φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο, η κίνηση του Τραμπ να αποπέμψει την Κουκ φέρνει την κεντρική τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο σε αχαρτογράφητα νερά.
Κίνηση άνευ προηγουμένου στην ιστορία της Fed
Κατηγορίες περί απάτης στεγαστικών δανείων
Νομικά ερωτήματα για την εξουσία του προέδρου
