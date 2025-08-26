Η Λίζα Κουκ προσφεύγει στη δικαιοσύνη αφού ο Τραμπ την απέλυσε από τη Fed

«Δεν θα παραιτηθώ, θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία, όπως κάνω από το 2022», είπε η ίδια σε ανακοίνωσή της - Νομικά ερωτήματα για την εξουσία του προέδρου