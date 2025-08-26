Πίνακας που έκλεψαν οι Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία σε... αγγελία πώλησης κατοικίας στην Αργεντινή!

«Η αναζήτησή μου για τα έργα τέχνης που ανήκαν στον πεθερό μου Ζακ Χάουντστικερ ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '90 και δεν θα τα παρατήσω», δήλωσε η 81χρονη στην ολλανδική εφημερίδα.«Η οικογένειά μου έχει ως στόχο να επαναφέρει κάθε έργο τέχνης που εκλάπη από τη συλλογή του Ζακ και να αποκαταστήσει την κληρονομιά του», είπε.Εξήγησε ότι οι λεπτομέρειες της συλλογής του Χάουντστικερ φυλάσσονταν σε ένα μικρό μαύρο βιβλιαράκι που πήρε μαζί του στο μοιραίο ταξίδι του στη Βρετανία τον Μάιο του 1940, όταν η Ολλανδία έπεσε υπό την κατοχή των Ναζί.Το βιβλιαράκι τελικά ανακαλύφθηκε από τη σύζυγό του, Ντέσι και τον μοναχογιό του, Έντο, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν με ασφάλεια στις ΗΠΑ.Από την πλευρά τους, ερευνητές από την Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Κάτω Χωρών ισχυρίζονται ότι εντόπισαν έναν άλλο χαμένο πίνακα του Άμπραχαμ Μινιόν, ενός Ολλανδού ζωγράφου νεκρής φύσης του 17ου αιώνα, σε μια σελίδα κοινωνικών μέσων που ανήκει στην άλλη κόρη του Κάντγκιεν. Αυτός ο πίνακας με λουλούδια περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο κλεμμένων έργων τέχνης της οργάνωσης, αλλά η Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς αναφέρει ότι οι εμπειρογνώμονές της δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη του.