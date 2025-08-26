Μέση Ανατολή: Κάτοικοι της Πόλης της Γάζας εγκαταλείπουν τις εστίες τους, ενώ οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς

Κάτοικοι της Πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος και με το πυροβολικό συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας και σήμερα το πρωί