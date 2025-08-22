bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Μωρό 18 μηνών έπεσε από εν κινήσει αυτοκίνητο - Του έλυσε τη ζώνη και του άνοιξε την πόρτα ο αδερφός του
Μωρό 18 μηνών έπεσε από εν κινήσει αυτοκίνητο - Του έλυσε τη ζώνη και του άνοιξε την πόρτα ο αδερφός του
Σε σοβαρή κατάσταση το μωρό σε νοσοκομείο της Ρώμης - Ταξίδευε μαζί με τη μητέρα του και τον αδελφό του
Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ρώμης ένα αγοράκι 18 μηνών, το οποίο έπεσε από αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει, στη διαδρομή από το Corchiano προς τη Viterbo.
Το ατύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακή οδό, όπου το μικρό παιδί ταξίδευε μαζί με τη μητέρα του και τον 3χρονο αδερφό του. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο μεγαλύτερος αδερφός φέρεται να απασφάλισε πρώτα τη ζώνη ασφαλείας του παιδικού καθίσματος στο οποίο βρισκόταν ο μικρός, και στη συνέχεια να άνοιξε την πίσω πόρτα του οχήματος. Το αποτέλεσμα ήταν το μωρό να πέσει από το αυτοκίνητο εν κινήσει.
Η μητέρα, έντρομη, σταμάτησε το αυτοκίνητο και έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Στη συνέχεια μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο Santa Rosa, κρατώντας στην αγκαλιά της το αιμόφυρτο αγοράκι. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων από την πτώση, έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του με ελικόπτερο στο Gemelli της Ρώμης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Στο σημείο μετέβη αργότερα η αστυνομία, προκειμένου να εξακριβώσει τις συνθήκες του περιστατικού.
Το ατύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακή οδό, όπου το μικρό παιδί ταξίδευε μαζί με τη μητέρα του και τον 3χρονο αδερφό του. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο μεγαλύτερος αδερφός φέρεται να απασφάλισε πρώτα τη ζώνη ασφαλείας του παιδικού καθίσματος στο οποίο βρισκόταν ο μικρός, και στη συνέχεια να άνοιξε την πίσω πόρτα του οχήματος. Το αποτέλεσμα ήταν το μωρό να πέσει από το αυτοκίνητο εν κινήσει.
Η μητέρα, έντρομη, σταμάτησε το αυτοκίνητο και έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Στη συνέχεια μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο Santa Rosa, κρατώντας στην αγκαλιά της το αιμόφυρτο αγοράκι. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων από την πτώση, έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του με ελικόπτερο στο Gemelli της Ρώμης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Στο σημείο μετέβη αργότερα η αστυνομία, προκειμένου να εξακριβώσει τις συνθήκες του περιστατικού.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Το Top 5 των τουριστών στην Ελλάδα - Ποιες εθνικότητες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα, ρεκόρ στις πτήσεις από ΗΠΑ
Η εξωπραγματική μηνιαία «σύνταξη» και η έπαυλη στη Μαδρίτη - Τι λέει το προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Το Top 5 των τουριστών στην Ελλάδα - Ποιες εθνικότητες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα, ρεκόρ στις πτήσεις από ΗΠΑ
Η εξωπραγματική μηνιαία «σύνταξη» και η έπαυλη στη Μαδρίτη - Τι λέει το προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα