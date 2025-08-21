Ουκρανικός πύραυλος καταστρέφει ρωσικό στρατιωτικό σκάφος στα ανοιχτά της Χερσώνας - Δείτε βίντεο
Ουκρανικός πύραυλος καταστρέφει ρωσικό στρατιωτικό σκάφος στα ανοιχτά της Χερσώνας - Δείτε βίντεο

Πέντε άτομα επέβαιναν στο σκάφος, τα οποία - σύμφωνα με τους Ουκρανούς - «εξουδετερώθηκαν»

Στοχευμένο πλήγμα εναντίον ρωσικού στρατιωτικού σκάφους στη Μαύρη Θάλασσα, πέτυχαν οι Μυστικές Υπηρεσίες της Ουκρανίας. Το συγκεκριμένο επεισόδιο σημειώθηκε χθες σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι Ζαλιζνί της Χερσώνας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Ουκρανών το ρωσικό σκάφος επλήγη από πύραυλο αέρος-αέρος, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν και τα πέντε μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο πλοίο.

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Μυστικές Υπηρεσίες της Ουκρανίας




