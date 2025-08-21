Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ουκρανικός πύραυλος καταστρέφει ρωσικό στρατιωτικό σκάφος στα ανοιχτά της Χερσώνας - Δείτε βίντεο
Πέντε άτομα επέβαιναν στο σκάφος, τα οποία - σύμφωνα με τους Ουκρανούς - «εξουδετερώθηκαν»
Στοχευμένο πλήγμα εναντίον ρωσικού στρατιωτικού σκάφους στη Μαύρη Θάλασσα, πέτυχαν οι Μυστικές Υπηρεσίες της Ουκρανίας. Το συγκεκριμένο επεισόδιο σημειώθηκε χθες σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι Ζαλιζνί της Χερσώνας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των Ουκρανών το ρωσικό σκάφος επλήγη από πύραυλο αέρος-αέρος, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν και τα πέντε μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο πλοίο.
Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Μυστικές Υπηρεσίες της Ουκρανίας
On August 20, 2025, Warriors from the Defense Intelligence of Ukraine destroyed a Russian military boat in the Black Sea near the temporarily occupied Zaliznyi Port in Kherson region with an air-launched missile. All five members of the Russian occupation crew were eliminated.… pic.twitter.com/SF444nzyeR— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 21, 2025
