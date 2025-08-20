Επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η σύνοδος Ρωσίας - ΗΠΑ και οι σχέσεις της Μόσχας με την Άγκυρα
ΚΟΣΜΟΣ
Επικοινωνία Βλαντίμιρ Πούτιν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία Ρωσία

Επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η σύνοδος Ρωσίας - ΗΠΑ και οι σχέσεις της Μόσχας με την Άγκυρα

Οι δύο ηγέτες στάθηκαν και στις διμερείς σχέσεις, με κεντρικό άξονα την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των δύο χωρών

Επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η σύνοδος Ρωσίας - ΗΠΑ και οι σχέσεις της Μόσχας με την Άγκυρα
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνάντηση κορυφής Ρωσίας - Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο Πούτιν παρουσίασε τις εκτιμήσεις του για τα αποτελέσματα της συνάντησης με την αμερικανική πλευρά. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία ως διαμεσολαβητής, επισημαίνοντας την προσφορά της Άγκυρας στη φιλοξενία διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη.



Κατά τη συνομιλία, οι δύο ηγέτες στάθηκαν και στις διμερείς σχέσεις, με κεντρικό άξονα την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών ανάμεσα σε Μόσχα και Άγκυρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες

Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη

Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης