Επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η σύνοδος Ρωσίας - ΗΠΑ και οι σχέσεις της Μόσχας με την Άγκυρα
Οι δύο ηγέτες στάθηκαν και στις διμερείς σχέσεις, με κεντρικό άξονα την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των δύο χωρών
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνάντηση κορυφής Ρωσίας - Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο Πούτιν παρουσίασε τις εκτιμήσεις του για τα αποτελέσματα της συνάντησης με την αμερικανική πλευρά. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία ως διαμεσολαβητής, επισημαίνοντας την προσφορά της Άγκυρας στη φιλοξενία διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη.
Κατά τη συνομιλία, οι δύο ηγέτες στάθηκαν και στις διμερείς σχέσεις, με κεντρικό άξονα την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών ανάμεσα σε Μόσχα και Άγκυρα.
President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia.— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) August 20, 2025
The call addressed the outcomes of the Alaska summit as well as the Türkiye-Russia bilateral relations, trade in particular.
Noting that he is closely monitoring the developments with regard to the…
