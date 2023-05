Κόσοβο: Εκτός ελέγχου η κατάσταση - Σε κρίσιμη κατάσταση δύο διαδηλωτές που πυροβολήθηκαν

Footage of the injured @NATO_KFOR soldiers.



The #Serbian terrorists behind those crimes should be arrested immediately. https://t.co/eZOSw6mkmq — Kosovo is Dardania🇽🇰🇦🇱 (@Dardha93) May 29, 2023

The Serbian illegal groups backed by criminal gangs have been attacking police, KFOR peacekeeping officers and Journalists. A total disregard for law and order. This violence should be condemned and perpetrators must face justice. #Kosovo 🇽🇰 pic.twitter.com/k5TnjKpa77 — Ilir Kapiti (@IlirKapiti) May 29, 2023

Κλείσιμο

These people are not protesters. These people are terrorists. https://t.co/vjtZ2bG9aJ — Sharr Jakupi (@sharrjakupi) May 29, 2023

Κλιμακώνεται η ένταση στο βόρειο Κόσοβο και στην πόλη Ζβέτσαν σημειώθηκε συμπλοκή της μονάδας καταστολής διαδηλώσεων της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης- KFOR με Σέρβους διαδηλωτές.Οι άντρες της KFOR προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν θωρακισμένο όχημα της αστυνομίας του Κοσόβου που βρέθηκε υπό τον κλοιό διαδηλωτών μπροστά από το δημαρχείο της πόλης και επήλθε η σύγκρουση.Η KFOR έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου. Οι διαδηλωτές απάντησαν πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα ενώ πυρπόλησαν και όχημα της αστυνομίας του Κοσόβου.(RTS) μετέδωσε ότι υπάρχουν τραυματίες και στις δύο πλευρές. Ο ΓΓ του υπουργείου Άμυνας της Σερβίας Νέμανια Στάροβιτς δήλωσε στην RTS ότι δύο διαδηλωτές φέρουν τραύματα από βλήματα πυροβόλου όπλου. Ο ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο Στάροβιτς.Το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug ανακοίνωσε ότι ένας δημοσιογράφος του τραυματίστηκε όταν έπεσε στα πόδια του μία χειροβομβίδα κρότου.Αργά το απόγευμα οι διαδηλωτές αποχώρησαν από το κέντρο της πόλης Ζβέτσαν και ηρέμησε η κατάσταση ωστόσο, όπως μεταδίδουν τα σερβικά ΜΜΕ, η ένταση παραμένει και ο κόσμος ανησυχεί για τις εξελίξεις.