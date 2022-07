Ιατρικό θαύμα: 66χρονος στην Καλιφόρνια θεραπεύτηκε από το AIDS

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Ένας 66χρονος άνδρας στην Καλιφόρνια θεραπεύτηκε από την, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που έγινε από την ιατρική ομάδα του Ιατρικού Κέντρου "City of Hope". Πρόκειται για τοπου πετυχαίνει «ίαση» του AIDS.Ο 66χρονος είναι ο δεύτερος ασθενής που κηρύσσεται ελεύθερος του HIV/AIDS φέτος. Τον περασμένο Φεβρουάριο μια γυναίκα από τη Νέα Υόρκη, είχε ανακοινωθεί ότι επίσης θεραπεύτηκε.Ο ασθενής που πήρε την κωδική ονομασία "City of Hope" από το όνομα του ιατρικού κέντρου, όπως και ο ασθενής του Βερολίνου και του Λονδίνου που ήταν οι πρώτοι που θεωρήθηκαν θεραπευμένοι από τη λοίμωξη, ουσιαστικά πέτυχε διαρκή ύφεση του AIDS μετά τηστην οποία υποβλήθηκε λόγω λευχαιμίας.Αξίζει να σημειωθεί ότι και ένας ακόμη ασθενής από το Ντίσελντορφ έχει αναφερθεί ότι έχει πετύχει ύφεση της HIV λοίμωξης, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των ιαθέντων ατόμων σε 5 παγκοσμίως.Η Τζάνα Ντίκτερ, ειδικός Μολυσματικών Ασθενειών στο Ιατρικό Κέντρο "The City of Hope" με δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εξηγεί ότι ο 66χρονος άνδρας είναι ο γηραιότερος που πετυχαίνει διαρκή ύφεση της λοίμωξης HIV δημιουργώνταςγια τους ηλικιωμένους φορείς του ιού που επίσης πάσχουν από καρκίνο.Περισσότερα στοιχεία για την περίπτωση του 66χρονου θα ανακοινωθούν στο επικείμενο Παγκόσμιο Συνέδριο για το AIDS στο Μόντρεαλ του Καναδά.Ο ίδιος σε δήλωσή του που μοιράστηκε στον Τύπο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όταν διαγνώστηκα το 1988, όπως και πολλοί άλλοι τότε, πίστευα ότι πρόκειται για θανατική ποινή. Δεν πίστευα ότι θα έρθει η μέρα που δεν θα έχω πια HIV. Είναι πραγματικά ευγνώμων».Σύμφωνα με την Δρ Ντίκτερ, ο άνδρας στην πορεία του χρόνου είδε πολλούς φίλους και αγαπημένους του ανθρώπους να πεθαίνουν από AIDS ενώ και ο ίδιος κάποια περίοδο της ζωής του νόσησε σοβαρά, αλλά λόγω της συμμετοχής του στις πρώιμες κλινικές μελέτες για τις αντιρετροϊκές θεραπείες κατάφερε να επιβιώσει για 31 χρόνια.Τουποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών από αλλογενή δότη με μια σπάνια μετάλλαξη που εξαιτίας της έλειπε μέρος του γονιδίου CCR5, πράγμα που κάνει τους φορείς της μετάλλαξης ανθεκτικούς στον ιό HIV.Το 2021 αφού εμβολιάστηκε και έναντι της Covid-19 σταμάτησε την λήψη των αντιρετροϊκών φαρμάκων, αφού είχε πια πετύχει ύφεση τόσο του AIDS όσο και της λευχαιμίας.Η Δρ Ντίκτερ εξηγεί ότι ο 66χρονος υποβλήθηκε και σε χαμηλής έντασης χημειοθεραπεία, ενώ χαρακτηρίζει τη μεταμόσχευση μυελού των οστών μια πολύπλοκη διαδικασία με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες «που δεν είναι κατάλληλη λύση για τους περισσότερους ανθρώπους με HIV».