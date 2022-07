Βιβλίο «καίει» την Καμίλα - «Ήταν εκείνη που ρώτησε τον Χάρι εάν το παιδί του θα είχε άφρο μαλλιά»

Κλείσιμο

Στο στόχαστρο βρετανικών ΜΜΕ μπαίνει η μητριά του πρίγκιπα Χάρι και μέλλουσα Βασίλισσα της Βρετανίας, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, καθώς βιογραφία την εμπλέκει στη διαμάχη τουΤο βιβλίο του συγγραφέα Τομ Μπόουερ, υπό τον τίτλο: «Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors» (Εκδίκηση: Η Μέγκαν, ο Χάρι και ο πόλεμος μεταξύ των Ουίνδσορ), της αποδίδει ένα ρατσιστικό - αν μη τι άλλο- αστείο για το παιδί που θα έφεραν στον κόσμο ο Χάρι και η Μέγκαν.Πιθανόν το σχόλιο αυτό τους οδήγησε στηνκόβοντας τον «» από τη βασιλική οικογένεια.σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, φέρεται να είχε πει χαριτολογώντας στον πρίγκιπα Χάρι ότι θα ήταν «αστείο» αν το αγέννητο παιδί που θα αποκτούσε με την Μέγκαν Μαρκλ θα είχε «κόκκινα άφρο μαλλιά» όταν μεγαλώσει.Ωστόσο, βασιλικές πηγές, σε δηλώσεις τους στην εφημερίδα «Mail» έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι «πρόκειται για ανοησίες».Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ο συγγραφέας, Τομ Μπάουερ, ισχυρίζεται ότι η Καμίλα είπε την άκομψη φράση κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Χάρι και την οικογένειά του σχετικά με τη σχέση του με τη Μέγκαν.Προέβη δηλαδή στο ρατσιστικό σχόλιο για τον αγέννητο τότε Άρτσι κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον Χάρι και την οικογένειά του για την σχέση του με την Μέγκαν.Σύμφωνα με βασιλικές πηγές, από την πλευρά της, ηείχε προειδοποιήσει τους πιο κοντινούς της ανθρώπους να μην μιλήσουν στον συγγραφέα Τομ Μπάουερ.Όπως είπε ο ίδιος ο συγγραφέα στην πρωινή εκπομπή «»: «Η Μέγκαν κατέστησε αρκετά σαφές σε όλους τους φίλους της και τους ανθρώπους που εργάζονται για εκείνη να μη μου μιλήσουν, οπότε ήταν αρκετά δύσκολη η συγγραφή του βιβλίου, αλλά κατάφερα να βρω αρκετούς να μου μιλήσουν, περίπου 80 άτομα».Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι ήταν αρκετά αμερόληπτος όσον αφορά στα γεγονότα στα οποία αναφέρεται: «Το έψαξα πάρα πολύ, δεν έβαλα πράγματα που δεν ήταν αληθινά και δεν μπορούν να ελεγχθούν».Υπενθυμίζεται ότι, το, στην εκρηκτική του συνέντευξη στην «πάπισσα» της αμερικανικής ΤV, Όπρα Γουίνφρεϊ είχε αποκαλύψει ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε ρωτήσει «πόσο σκούρο» θα είναι το δέρμα του πρωτότοκου γιου τους Άρτσι.Η συζήτηση αυτή είχε γίνει στο Κλάρενς Χάουζ μεταξύ του Χάρι και του πατέρα του, πρίγκιπα Καρόλου, αλλά και της Καμίλα. Και φαίνεται πως υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με την είσοδο της Μέγκαν Μαρκλ στη βασιλική οικογένεια.Ο Χάρι όμως άκουσε μόνο την... καρδιά του και τον επόμενο χρόνο, τον Νοέμβριο του 2017, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την Aφροαμερικανίδα ηθοποιό, ενώ παντρεύτηκαν στο κάστρο Γουίνδσορ την άνοιξη του 2018.