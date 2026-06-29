Απογευματινά χειρουργεία: Το πρόγραμμα εκπλήρωσε τον στόχο του και για αυτό ολοκληρώνεται, λέει ο Αδωνις Γεωργιάδης

Το 2024 η λίστα χειρουργείου περιλάμβανε 90.000 περιστατικά με υψηλές αναμονές, από 4 μήνες και πάνω, ενώ σήμερα τα αντίστοιχα περιστατικά με αναμονή μεταξύ 4 και 6 μηνών είναι 7.000

Υπουργείου Υγείας που παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου για αυτό το θέμα.



Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στην κριτική και σε δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως «αποτυχία» τη λήξη της μεταρρύθμισης με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, στις 30 Ιουνίου.



Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης λήγουν αύριο και οι επόμενοι δύο μήνες έως τον Αύγουστο είναι διαδικαστικοί για την παραλαβή των έργων και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Ειδικά για τα απογευματινά χειρουργεία χαρακτήρισε την πορεία του προγράμματος ως «θρίαμβο».



Η επιτυχία του προγράμματος, σύμφωνα με όσα ανέφεραν τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, προκύπτει για τρεις λόγους. Ο πρώτος και πιο βασικός η μείωση της αναμονής για χειρουργείο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).







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Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αναμονή για χειρουργεία έχει μειωθεί κατά 98%. Επομένως, ο βασικός στόχος του προγράμματος έχει εκπληρωθεί, όπως είπε. Παραδέχθηκε βέβαια πως δεν έγιναν 50.000 χειρουργεία, όπως ήταν η αρχική τους εκτίμηση, αλλά 26.845 επεμβάσεις. Προσφέρθηκε, βέβαια, η δυνατότητα σε 66.000 άτομα, οι οποίοι όμως δεν προσήλθαν για δωρεάν χειρουργείο, καθώς «στο ενδιάμεσο είχαν λύσει μόνοι τους το πρόβλημά τους», όπως είπε ο Υπουργός Υγείας.



Τον στόχο του εκπλήρωσε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων για αυτό και ολοκληρώνεται, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία τουπου παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου για αυτό το θέμα.Ο Υπουργός Υγείας,απάντησε στην κριτική και σε δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως «αποτυχία» τη λήξη της μεταρρύθμισης με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από τοστιςείπε ο κ. Γεωργιάδης, όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης λήγουν αύριο και οι επόμενοι δύο μήνες έως τον Αύγουστο είναι διαδικαστικοί για την παραλαβή των έργων και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Ειδικά για τα απογευματινά χειρουργεία χαρακτήρισε την πορεία του προγράμματος ως «θρίαμβο».Η επιτυχία του προγράμματος, σύμφωνα με όσα ανέφεραν τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, προκύπτει για τρεις λόγους. Ο πρώτος και πιο βασικός η μείωση της αναμονής για χειρουργείο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).Συγκεκριμένα, το 2024 η λίστα χειρουργείου περιλάμβανε 90.000 περιστατικά με υψηλές αναμονές, από 4 μήνες και πάνω, ενώ σήμερα τα περιστατικά για χειρουργική επέμβαση με αναμονή μεταξύ 4 και 6 μηνών είναι 7.000. Συνολικά η λίστα χειρουργείου περιλαμβάνει 25.000 περιστατικά.Ενδεικτικά, για επέμβαση καταρράκτη η αναμονή διαμορφώνεται περί τις 6 εβδομάδες, ενώ για αρθροπλαστική ισχίου που είναι επέμβαση με μεγάλη αναμονή οι ασθενείς αναμένουν 11 μήνες, συγκριτικά με 12 ή 13 μήνες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αναμονή για χειρουργεία έχει μειωθεί κατά 98%. Επομένως, ο βασικός στόχος του προγράμματος έχει εκπληρωθεί, όπως είπε. Παραδέχθηκε βέβαια πως δεν έγιναν 50.000 χειρουργεία, όπως ήταν η αρχική τους εκτίμηση, αλλά 26.845 επεμβάσεις. Προσφέρθηκε, βέβαια, η δυνατότητα σε 66.000 άτομα, οι οποίοι όμως δεν προσήλθαν για δωρεάν χειρουργείο, καθώς «στο ενδιάμεσο είχαν λύσει μόνοι τους το πρόβλημά τους», όπως είπε ο Υπουργός Υγείας.

Ο δεύτερος λόγος είναι η αύξηση των τακτικών χειρουργείων στο ΕΣΥ. Συγκεκριμένα, το 2025 έγιναν 525.000 επεμβάσεις, ενώ το 2024 ο αριθμός κυμαινόταν 400.000. Ο τρίτος λόγος επιτυχίας είναι η απορρόφηση κάποιων χειρουργείων από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, μέσω των voucher. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιμετώπιση των αναμονών από εδώ και στο εξής θα γίνει με μετακίνηση των περιστατικών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αναλόγως τον χρόνο αναμονής.