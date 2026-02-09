Νέο χάπι μειώνει έως και 60% την «κακή» χοληστερόλη: Ελπίδα για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου
Ελπιδοφόρα τα ευρήματα νέας μελέτης, που δείχνουν σημαντική μείωση της «κακής» χοληστερόλης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Νέο χάπι μειώνει έως και 60% την «κακή» χοληστερόλη: Ελπίδα για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου
Μαρία Κοτοπούλη
Ένα νέο, πολλά υποσχόμενο χάπι φαίνεται να μειώνει δραστικά την «κακή» χοληστερόλη σε ασθενείς που παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο για καρδιακή προσβολή, ακόμη και όταν λαμβάνουν ήδη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Το φάρμακο, με την ονομασία enlicitid, μείωσε τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης έως και κατά 60%, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine.

Η LDL, γνωστή και ως «κακή» χοληστερόλη, συμβάλλει στην εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων όταν εναποτίθεται στα τοιχώματα των αγγείων, προκαλώντας αθηροσκλήρωση, μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο πετυχαίνουν σήμερα τους στόχους για την LDL χοληστερόλη», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, Ann Marie Navar από το UT Southwestern Medical Center. Όπως εξήγησε, μια από του στόματος θεραπεία με τόσο υψηλή αποτελεσματικότητα θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την πρόληψη καρδιακών επεισοδίων σε επίπεδο πληθυσμού.

Όταν οι στατίνες δεν επαρκούν

Οι στατίνες παραμένουν η βασική θεραπεία για τη μείωση της χοληστερόλης, ωστόσο σε αρκετούς ασθενείς, ακόμη και στις μέγιστες δόσεις, δεν επιτυγχάνεται επαρκής έλεγχος. Για τους ασθενείς αυτούς απαιτούνται πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές.

Στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα τρίτο των θανάτων και των σοβαρών επιπλοκών που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα αποδίδεται σε μη ελεγχόμενη χοληστερόλη, η οποία επηρεάζει περισσότερους από τους μισούς ενήλικες.

Τι εξέτασε η μελέτη και τι συμπέρανε;

Η κλινική μελέτη περιέλαβε περίπου 3.000 ασθενείς με αθηροσκλήρωση ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής της. Τα δύο τρίτα έλαβαν το νέο φάρμακο και το υπόλοιπο ένα τρίτο εικονικό φάρμακο (placebo).

Μετά από 24 εβδομάδες, οι ασθενείς που έλαβαν το enlicitid:

-παρουσίασαν μείωση της LDL χοληστερόλης κατά περίπου 60% σε σύγκριση με τους ασθενείς που λάμβαναν το placebo.
-Παρατηρήθηκε, επίσης, σημαντική μείωση και άλλων λιπιδίων που συνδέονται με καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως η μη-HDL χοληστερόλη, η απολιποπρωτεΐνη Β και η λιποπρωτεΐνη – α.
-Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν και κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ενός έτους.

«Αυτές οι μειώσεις στην LDL χοληστερόλη είναι οι μεγαλύτερες που έχουμε επιτύχει ποτέ με από του στόματος φάρμακο από την ανάπτυξη των στατινών», δήλωσε η Δρ. Navar.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η μελέτη δεν απέδειξε ακόμη πως το φάρμακο μειώνει τα καρδιακά επεισόδια ή τα εγκεφαλικά επεισόδια, καθώς απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτό.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει χορηγήσει στο enlicitid ειδικό καθεστώς προτεραιότητας, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισής του.

Πηγή: ygeiamou.gr
