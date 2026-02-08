«Μεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα»: Τι λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα

Αυξήθηκαν οι κλινικές μελέτες λόγω της πιστοποίησης σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου

Μεγάλες προσδοκίες δηλώνει ότι τρέφει ο διευθυντής και επιστημονικά υπεύθυνος του Α΄ Παθολογικού- Ογκολογικού τμήματος του Αγίου Σάββα, Αλέξανδρος Αρδαβάνης για mRNA θεραπευτικό εμβόλιο που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη, με το τμήμα του να έρχεται δεύτερο στον κόσμο, σε αριθμό περιστατικών.Στη μελέτη αυτή, που είναι ενταγμένη στην παγκόσμια ερευνητική προσπάθεια ανάπτυξης και εξέλιξης της ανοσοθεραπείας στον πόλεμο κατά του καρκίνου, από την Ελλάδα συμμετέχουν 12 κέντρα, εκ των οποίων τα 8 στον δημόσιο τομέα. Όπως αναφέρει σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλου ο διακεκριμένος ογκολόγος, την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί στο τμήμα του πάνω από είκοσι μελέτες με συμμετοχές σε διεθνή πρωτόκολλα.«Ένα από αυτά τα πρωτόκολλα αφορά τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου εμβολίου σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, που έχει αναπτύξει αντίσταση στην ανοσοθεραπεία. Η μελέτη αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο μας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας και αυτό που περιμένουμε είναι περαιτέρω αύξηση της επιβίωσης στον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, κάτι άλλωστε που φαίνεται από τα προκαταρκτικά δεδομένα».Τι δρόμους ανοίγει αυτή η μελέτη και σε ποιους άλλους καρκίνους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το πειραματικό αυτό εμβόλιο;«Είναι ακόμα νωρίς για να εκτιμηθεί η επίπτωση των mRNA εμβολίων στη θεραπευτική των κακοήθων νεοπλασμάτων. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως βρισκόμαστε ήδη στην αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας εποχής που μας κάνει εξαιρετικά αισιόδοξους».Υπενθυμίζεται ότι ο Άγιος Σάββας που ιδρύθηκε το 1935 και αποτελεί το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά για τη θεραπεία του καρκίνου, είναι και το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα που έλαβε κρατική ενίσχυση από το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αναβαθμιστεί σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου τη χρονιά που μας πέρασε. Τι έχει αλλάξει αυτή η πιστοποίηση για τους ασθενείς, ρωτήθηκε ο διακεκριμένος ογκολόγος. «Περισσότεροι ασθενείς έχουν πιο έγκαιρα πρόσβαση σε νέα φάρμακα μέσω των κλινικών δοκιμών, οι οποίες λόγω της πιστοποίησης έχουν αυξηθεί».